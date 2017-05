Ohne Studiengebühren München studieren, einen Bachelor of Arts im Fachbereich Business Administration erhalten und dabei auch noch Geld verdienen - all das macht Tech Data in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Ökonomie und Management in München (FOM) möglich. Der Broadliner hat dazu einen Kooperationsvertrag mit der Hochschule geschlossen.

Die Ausbildung ist eine Kombination aus praktischer Tätigkeit bei Tech Data und dem Studienteil an der FOM. Im Rahmen des Konzeptes der "geteilten Woche" sind die Studenten abwechselnd im Unternehmen tätig oder studieren an der Hochschule im Zentrum Münchens. Das Studium ist auf sieben Semester angelegt.

Tech Data bezahlt Studiengebühren und Gehalt

Tech Data übernimmt dabei die Studiengebühren und bezahlt den Studenten ein monatliches Gehalt. Als Voraussetzung nennt Tech Data Abitur oder eine fachgebundene Hochschulreife, eine Affinität zu IT-Produkten und zum Handel und ein sicherer Umgang mit PC-Anwendungen. Ein aufgeschlossenes Wesen, ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Spaß am Lernen sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse seien zudem gewünscht.

Für Karoline von Bockelmann, Director Human Resources Deutschland, Österreich und IT Europe bei Tech Data, lagen die Gründe für die Kooperation in erster Linie an dem hohen Bekanntheitsgrad der Hochschule, an deren umfangreichen Angebot an Ausbildungsgängen sowie der Möglichkeit für berufsbegleitende Masterstudiengänge. "Überzeugt hat uns aber auch die gute Vernetzung der Hochschule im In- und Ausland. So können unsere Dualen Studenten zukünftig auch Semester im Ausland verbringen und nicht nur ihre Sprachkenntnisse sondern vor allem ihren Horizont erweitern", erläutert die HR-Spezialistin. Dies bringe einen klaren Vorteil sowohl für die Studenten, als auch für Tech Data.

Studium auch in Leinfelden-Echterdingen

Thomas Schweigler, Stellv. Geschäftsleitung FOM Hochschulzentrum München, hat festgestellt, dass gerade das Duale Studium an Bedeutung gewinnt. "Die Unternehmen schätzen die enge Verzahnung zwischen Betrieb und Hochschule, welche wir mit unserem Zeitmodell ermöglichen. So studieren die jungen Leute an zwei Tagen pro Woche und sind anschließend drei Tage in der Ausbildung oder absolvieren ein Trainee-Programm", erklärt Schweigler. So werde der Theorie-Praxis-Transfer noch stärker gefördert.

Mit der Übernahme der Avnet Technology Solution ist zudem auch ein Duales Studium in der Niederlassung in Leinfelden-Echterdingen vor den Toren Stuttgarts möglich. Dieses wird in Partnerschaft mit der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg (DHBW) durchgeführt.