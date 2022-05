Freilich hat LG Electronics auch die bekannten Stärken der Gram-Serie beibehalten: Leicht, ausdauernd, robust und stilvoll präsentieren sich die neuen Modelle mit Bilddiagonalen zwischen 14 und 17 Zoll. Als Zielgruppe hat das koreanische Unternehmen Geschäftsreisende, Visionäre, Kreative und digitale Nomaden im Visier. Passend dazu gibt es das 16-Zoll-Zusatzdisplay LG Gram +view für noch mehr Bildschirm zum Arbeiten von unterwegs.

Entspiegelung und bessere Kommunikation

Das 16:10-Display der LG Gram-Modelle gibt es mit 14, 16 und 17 Zoll Bilddiagonale und bietet in der Höhe elf Prozent mehr Arbeitsfläche im Vergleich zum 16:9-Format. Die Entspiegelung des IPS-Displays verhindert störende Raflexionen beim Überall-Arbeiten. Gleichzeitig wurde die Spitzenhelligkeit von 300 auf 350 Nits erhöht - ebenfalls ein Vorteil in hellen Umgebungen. Der Farbraum DCI-P3 wird zu 99 Prozent abgedeckt, was dem vollen Farbumfang beim Betrachten von HDR-Inhalten zugutekommt.

Für Videokonferenzen wurden sowohl eine Full-HD-Infrarot-Kamerakombination als auch Dual-Mikrofone mit KI-unterstützer Active Noise Cancellation bei den neuen Modellen eingesetzt. Die Audiotechnologie unterscheidet zwischen menschlichen Stimmen und Hintergrundgeräuschen und filtert "unerwünschte Geräusche" heraus, um das Sprachverständnis zu erhöhen. Für den Klang auch ohne Kopfhörer sind die neuen LG Gram Modelle mit DTS:X Ultra Surround Sound ausgestattet.

Privatsphäre und Komfort

LG Glance by Mirametrix ist eine clevere Erweiterung, bei der die KI-basierte Software der Webcam erkennen kann, wenn Fremde über die Schulter schauen. Sie warnt und stellt auf Wunsch das Display automatisch unscharf. Wenn der Nutzer sich vom Notebook entfernt, sperrt es den Bildschirm oder schaltet ihn aus. Die Wiederanmeldung funktioniert dank Face-Log-in sicher und automatisch ohne Passworteingabe.

Weiterhin erkennt die smarte Software, ob Nutzer den Blick auf den externen Bildschirm oder das Notebook richten und Mauszeiger sowie geöffnete Fenster bequem per Kopfbewegung verschieben. Sitzt der Nutzer "falsch" oder zu nahe am Notebook, warnt das Gram auf Wunsch. Zudem empfiehlt das Gerät dem Nutzer nach zwanzig Minuten, sich zwanzig Schritte vom Monitor wegzubewegen, um Rücken und Augen zu schonen.

Mehr Leistung und Ausdauer

Im Inneren werkeln Intel Core Prozessor der 12. Generation mit LPDDR5-Arbeitsspeicher und NVMe-SSD-Steckplätzen der 4. Generation, die für schnellere Datenverarbeitung und effizienteres Multitasking verantwortlich sind. Die USB-C-kompatible Thunderbolt 4-Schnittstelle sorgt für ein 5K-Videosignal, die Stromversorgung zum Laden externer Geräte bis zu 15 W sowie einen Datentransfer von bis zu 40 Gbit/s. Die Grafikarbeiten übernimmt Intels Iris Xe.

Leichtigkeit bedeutet beim LG Gram 999 Gramm beim 14 Zoll-Modell, 1.140 g bei 15 Zoll, 1.199 g bei 16 Zoll und 1.350 Gramm beim 17-Zoll-Flaggschiff. Das Gehäuse besteht wie bei den Vorgängermodellen aus einer robusten Magnesiumlegierung. Je nach Modell und Nutzung können sie bis zu 23,5 Stunden ohne Nachladen durchhalten. Die Modelle sind ab Juni 2022 in Deutschland verfügbar.

LG Gram +view

Das ab Mai 2022 in Deutschland verfügbare 16-Zoll-Zusatzdisplay LG Gram +view im 16:10-Format komplettiert die Gram-Familie. Mit USB-C-Notebooks kompatibel und im 8.3 mm dünnen und leichten Gehäuse kann es unterwegs immer dabei sein. Das Zusatzdisplay kann per USB-C angeschlossen im Quer- oder Hochformat verwendet werden. Das im Lieferumfang enthaltene Cover dient dabei als Stand.

"Der Notebook-Markt und unser Arbeitsleben haben sich in den letzten zwei Jahren deutlich verändert", so Nils Becker-Birck. "Wir gehen davon aus, dass viele Leute nach der Pandemie weiter von überall aus arbeiten werden. Nutzer wünschen sich eine Lösung, die ihnen einen vollwertigen Arbeitsplatz bietet, unabhängig von ihrem Standort. Natürlich spielt auch die Kommunikation über Videocalls inzwischen eine riesige Rolle. Das neue LG Gram, mit seinem großen Display und geringem Gewicht, ist ganz auf diese Anforderungen zugeschnitten."

Detaillierte Infos und die Konfigurationsmöglichkeiten zu den neuen LG Gram-Notebooks gibt es bei Verfügbarkeit unter diesem Link.