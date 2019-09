Birgit Brabeck ist Kommunikations- und Strategieberaterin und verfügt mit 25 Jahren PR-Berufserfahrung über eine umfangreiche Expertise in der Unternehmenskommunikation. Fachgebiete sind die strategische PR-Beratung in Zeiten des digitalen Wandels, Pressearbeit, Social Media sowie interne Kommunikation. Birgit Brabeck ist Gründerin und Geschäftsführerin der Kölner PR-Agentur VOCATO public relations GmbH. Alle Artikel des Autors

Wer als IT-Unternehmen gute PR machen will, hat viele Möglichkeiten: Pressearbeit, Website, Blog - was ist sinnvoll und was schaffe ich mit welchen Ressourcen? Ein Blick hinter die Kulisse.