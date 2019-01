Belkin setzt mit seinem neuen WLAN-Mesh-Router Linksys Max Stream AC2200 einen neuen Designtrend. Die meisten Unternehmen tun alles dafür, dass ihre WLAN-Mesh-Router ganz und gar nicht wie Router aussehen. Sie gestalten ihre Gehäuse so, dass sie an Hockeypucks, Blumenvasen oder andere Gegenstände erinnern. Und sie verstecken immer die Antennen des Routers im Gehäuse, was, so sollte man zumindest meinen, die Reichweite des Routers reduzieren muss.

Nicht so bei Belkin. Der neue Linksys WLAN-Mesh-Router sieht genau wie ein herkömmlicher Router aus - oder besser gesagt wie ein Router aus der Linksys EA-Routerreihe - mit vier klingenartigen, seitlich herausragenden Antennen.

Der Linksys Max Stream AC2200 ist ein Triband-802.11-AC-Router, der ein drahtloses Netzwerk auf dem 2,4-GHz-Frequenzband mit einer Datenrate von bis zu 400 Mbit/s sowie zwei unabhängige Netzwerke auf dem 5-GHz-Band mit Datenraten von jeweils bis zu 867 Mbit/s betreibt. Erwartungsgemäß bietet das Gerät volle Unterstützung für die Multi-User-MIMO-Technologie, um mehrere Client-Geräte gleichzeitig zu bedienen.

Im Gegensatz zu anderen WLAN-Mesh-Systemen liegt der UVP beim Linksys Max Stream AC2200 bei 199,99 Dollar. Wenn Sie Mesh-Netzwerkknoten hinzufügen möchten, um die Reichweite Ihres Netzwerks zu erweitern, können Sie dies mit einem oder mehreren Linksys Velop-Knoten tun (ein Tri-Band Velop AC2200 kostet ebenfalls 199,99 Dollar).

Linksys Shield

Belkin kündigte auch eine neue Netzwerksicherheits- und Kindersicherungssoftware mit dem Namen Linksys Shield an, die Kinder daran hindern soll, für sie ungeeignete Seiten aufzurufen. Darüber hinaus soll die Software intelligente Geräte, die sich über den Router mit dem Internet verbinden, vor Hackern schützen.

Die Kinderschutzfunktion kennzeichnet Websites mit für Kinder ungeeigneten, gewalttätigen und anderen unerwünschten Inhalten und ermöglicht es Eltern, zu entscheiden, welche Arten von Websites ihre Kinder besuchen dürfen. Die Abokosten für die Software, die ab Februar verfügbar sein wird, belaufen sich auf 4,99 Dollar pro Monat oder 49,99 Dollar pro Jahr.