Als Director Global Market Development soll Marks den Ausbau des internationalen Geschäfts bei Shopware vorantreiben. Er kommt von Magento, wo der die letzten zehn Jahre die Rolle des Evangelisten wahrnahm - auch nachdem Adobe den Webshop-Anbieter 2018 übernommen hat. In all dieser Zeit half Marks, die Magento-Community aufzubauen und weiter zu entwickeln.

Mit dem Wechsel zu Shopware sieht Ben sich neuen Herausforderungen gegenübergestellt: "Meiner Laufbahn im Bereich Open Source Commerce begann, als ich mir ab 2003 selbst PHP beibrachte. Shopware und sein Partnernetzwerk bieten herausragende Möglichkeiten, aktuelle und zukünftige Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen anzusprechen. Dieser Zielgruppe fehlt es bisher noch an wirklich personalisierbaren Handelslösungen. Meine Stelle als Director Global Market Development wird es mir ermöglichen, Innovationen und Engagement voranzutreiben. Hierzu kann ich meine besten Fähigkeiten einsetzen - Menschen und Unternehmen weltweit einzubinden und zu vernetzen", so Marks voller Selbstbewusstsein.

Er ist überzeugt, dass die Grundlage für die Zukunft von Shopware bereits gelegt ist: "Diese E-Commerce-Lösung liefert höchste Flexibilität auf einer schlanken Basis. Die weltweite Community von Agenturen, Entwicklern und Händlern, die dieses Potenzial für ihre individuellen Anwendungen und die Beziehung zu ihren Kunden nutzt, weiter auszubauen, ist der logische nächste Schritt. Händler sollten die volle Kontrolle über das Kundenerlebnis und die Daten haben, die diesem zugrunde liegen. Agile, personalisierbare Plattformen waren schon immer die größte Triebkraft im E-Commerce. Die Architektur von Shopware 6 eignet sich hierfür hervorragend."

Marks' Wechsel zu einem der größten Magento-Konkurrenten erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die rasant voranschreitende E-Commerce-Branche am Scheideweg in Richtung einer neuen Generation des Handels befindet. "Heute kauft man schon ganz anders ein als vor einem Jahr. Die Abläufe zwischen Entdecken, Stöbern und Kaufen verändern sich fortwährend - wir wollen diejenigen sein, die den Wandel anführen, die Innovation vorantreiben - anstatt dem Wandel hinterherzuhängen oder uns ihm anzupassen", meint der frischgebackene Director Global Market Development.

Seinen ersten Auftritt vor der Shopware-Community wir Marks am 23. März haben - auf dem digitalen Shopware Community Day: "Ich bin gespannt auf bekannte Gesichter und darauf, viele neue Geschäftspartner das erste Mal kennenzulernen. 2021 wird ein Jahr des Wandels - für diesen Wandel ist es unbedingt erforderlich, das Shopware-Netzwerk weltweit zu stärken und auszubauen."