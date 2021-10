Die Heidelberger Makaira GmbH, Anbieter einer Headless CMS Lösung für Onlineshops, hat das Produktmanagement neu aufgestellt. Neuer Product Manager ist Benjamin Jörger, der zuvor als Entwicklungsleiter beim Shopsystemhersteller Oxid eSales fungierte. In seiner neuen Position soll Jörger die strategische Weiterentwicklung der CMS-Lösung vorantreiben, die unter anderem in den Shops von Fielmann, Sport Conrad und Ludwig von Kapff eingesetzt wird.

Benjamin Jörger war in den letzten neun Jahren für den Shopsystem-Hersteller Oxid eSales tätig, zunächst als Projektleiter Professional Services und seit 2017 als Head Of Development. Zuvor war der studierte Wirtschaftsinformatiker viele Jahre als Anwendungs- und Systementwickler in den unterschiedlichsten Branchen aktiv.

Es geht um Technik und Strategie

"Wir freuen uns, dass wir Benjamin Jörger als Product Manager für Makaira gewinnen konnten. Benjamin ist im Herzen Techniker, hat aber genauso ein ausgezeichnetes Verständnis für Strategie und den Markt - und ist damit genau der Richtige, um die strategische Ausrichtung von Makaira mit technischem Verständnis weiter voranzutreiben", erklärt Joscha Krug, CEO von Makaira, zu dem Neuzugang.

"Ich freue mich darauf, die Neuausrichtung von Makaira voranzutreiben und das strategische Wachstum der Headless CMS Lösung mitzugestalten", so Benjamin Jörger zu seiner neuen beruflichen Herausforderung. "Joscha Krug, der das Produktmanagement bisher selbst verantwortete, hat hier fantastische Arbeit geleistet und bereits viele tolle Ideen für die weitere Zukunft entwickelt. Die Branche darf gespannt sein auf das, was in den nächsten Monaten von Makaira kommt. E-Commerce mit Begeisterung - das ist das Ziel von Makaira und ich freue mich, daran künftig mitarbeiten zu können."