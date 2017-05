Die badische Oxid eSales AG, Hersteller einer der bekanntesten E-Commerce-Lösungen im deutschsprachigen Raum, hat mit Benjamin Jörger einen neuen Leiter für die Entwicklungsabteilung. Der bisherige Projektleiter tritt die Stelle zum 1. Juni 2017 an.

Der studierte Wirtschaftsinformatiker war viele Jahre als Anwendungs- und Systementwickler in den unterschiedlichsten Branchen tätig, unter anderem bei Asbion und Essential Bytes. Jörger beherrscht die Technologien Java, Oracle, PHP und MySQL. 2012 wechselte er von BGA zu Oxid eSales, wo er als Projektleiter im Professional Services Team und seit 2015 als Teamleiter verschiedene strategischen Projekte und Kundenvorhaben umsetzte.

"Wir freuen uns, den langjährigen Oxid Experten Benjamin Jörger als zukünftigen Leiter der Produktentwicklung begrüßen zu dürfen. Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Software-Entwicklung sowie Projekt- und Teamleitung, hätten wir uns keinen besseren Kandidaten wünschen können", freut sich Roland Fesenmayr, CEO der Oxid eSales, über die Besetzung aus den eigenen Reihen.

Jörger soll gemeinsam mit einem erfahrenen und stetig wachsenden Architekten- und Entwicklerteam die Oxid-Plattform vorantreiben.

"Wir wünschen Benjamin Jörger viel Erfolg in seiner neuen Position. Mein Dank gilt unserer langjährigen Entwicklungsleiterin Ina El-Kadhi, die von Anbieter- auf Kundenseite wechselt und künftig die Digitalisierung in einem renommierten Industrieunternehmen in Freiburg verantwortet", so Fesenmayr abschließend. (KEW)