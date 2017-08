Dabei setzt BenQ auf gezieltes Wachstum in den Segmenten Corporate, Retail und Education. Vertriebspartner sollen damit besseren Support von BenQ im Pro-AV-Segment erhalten.

So verstärkt Andy Witte das Team der Key Account Manager Pro-AV bei BenQ in der Region Nord/Ost (PLZ 0, 1, 2 und 3). Zuletzt war der 39jährige sechs Jahre bei Bose Professional als Gebietsverkaufsleiter beschäftigt. Gemeinsam mit Markus Dirk, zuständig für den Bereich West (PLZ 4 und 5) und Marc Rassier, der den Bereich Mitte/Süd (PLZ 6, 7, 8 und 9) betreut sowie mit André Hoock, der den Bereich Business Development Pro-AV verantwortet, berichtet er an Kai Volmer, Head of Sales Germany bei BenQ.

Den technischen Support für BenQ-Pro-AV-Partner übernimmt René Nergenau, der bereits seit 2009 bei BenQ als Technical Support Manager tätig ist und im September 2016 die Position des Sales Engineer Pro-AV für DACH und Benelux übernahm.

