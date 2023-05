Die deutsche Niederlassung von BenQ in Oberhausen hat zwei neue Displays mit nahezu identischen technischen Werten vorgestellt. Die Modelle GW2790QT in 27 Zoll und GW3290QT in 32 Zoll sind zwei weiße Monitore die unter anderem mit USB-Hub und Daisy Chain-Funktionalität ausgestattet sind. Sie basieren auf einem IPS-Display mit WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, das 99 Prozent des sRGB-Farbraums abdeckt.

Eleganter Blickpunkt im Office

Das weiße Gehäuse fällt durch seine Texturätzung auf der Gehäuseoberfläche auf, die nebenbei Kratzer verhindert und sowohl optisch als auch haptisch eine besondere Wertigkeit und Eleganz vermitteln soll. An Anschlussmöglichkeiten sind unter anderem ein integrierter USB-Hub und ein USB-C Anschluss mit 65 Watt Power Delivery-Funktion für Laptop, Smartphone, Tablet und Co. vorhanden. Eine praktische Halterung für Smartphones und kleine Tablets hat BenQ in den Standfuß eingearbeitet.

Über den DisplayPort-Ausgang ist der direkte Anschluss mehrerer Monitore kein Problem. Dabei wird das Signal von einem Monitor jeweils zum anderen Monitor geleitet, damit die Ports am PC oder Laptop frei bleiben. Die GW-Serie ist durch ihre extra schmalen Rahmen hierfür besonders gut geeignet und ermöglicht eine nahezu nahtlose Darstellung aller Inhalte. Mit dem von BenQ entwickelten M-Book-Modus, können Inhalte vom Macbook ohne Einschränkung bei der Farbdarstellung wiedergegeben werden.

Mit integriertem Mikrofon aber ohne Kamera

Der BenQ GW2790QT und der GW3290QT sind für Multimedia-Anwendungsszenarien mit geräuschunterdrückendem Mikrofon und Lautsprechern mit Geräuschfilter vorbereitet. Das erleichtert das Anschauen von Präsentationen oder Videos. Für Videokonferenzen fehlt allerdings eine entsprechende Kamera, um zusätzliche Hardware überflüssig zu machen.

Für gesundes und augenschonendes Arbeiten hat BenQ die aktuellen Technologien integriert. Das ergonomische Design der beiden Bildschirme mit höhenverstellbarem Standfuß, Neigen, Drehen und Pivot-Funktion des Displays, dient der individuellen Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers. Die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ sorgt zusätzlich mit Low Blue Light-, Flickerfree- und Brightness Intelligence-Technologien dafür, dass die Augen nicht unnötig belastet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Die obigen Modelle sind ab sofort im Handel erhältlich. Der BenQ GW2790QT kostet 319 Euro, der BenQ GW3290QT ist für 429 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer zu haben. BenQ gewährt 2 Jahre Garantie inklusive Pickup, Repair and Return-Service. Weitere technische Details zu den Displays finden sich unter diesem Link bei BenQ.