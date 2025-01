Pro Hohe Farbtreue Gute Ausstattung Einfache Bedienung dank Hotkey Puck G3 Blendschutzhaube im Lieferumfang Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Kontra Kein USB-C Hub Langsamer Speicherkartenleser

Fazit Bei dem Straßenpreis von rund 1.200 Euro für einen professionellen Monitor gibt es für Kreative wenig zu überlegen. Hier stimmt nicht nur die Ausstattung und die Technik, sondern auch der Preis.

Preis beim Test: 1195 Euro

Bildbearbeitung in Adobe Lightroom, Videoschnitt in Apple Final Cut Pro, Grafikdesign in Adobe Illustrator – die Arbeit mit modernen Programmen macht viel Spaß. Doch entscheidend dafür ist, dass man die Farben richtig beurteilen kann.

Genau hier liegt oft das Problem: Fotos aus Digitalkameras nutzen den Adobe RGB Farbraum, während viele mit Büromonitoren arbeiten, die nur den begrenzten sRGB-Farbraum unterstützen.

Ein professioneller Monitor, der den Adobe-RGB-Farbraum vollständig abdeckt, ist daher unverzichtbar. Doch ein großer Farbraum allein reicht nicht aus – die Farben müssen präzise und gleichmäßig über den gesamten Bildschirm verteilt sein. Diese Anforderungen treiben den Preis nach oben. Zusätzlich kommt die Möglichkeit, den Monitor mittels Hardwarekalibrierung auf höchste Farbgenauigkeit zu optimieren.

Alles das leistet der Benq Photovue SW272U, der zu einem attraktiven Preis von 1.300 Euro auch gleich ein 4K-Display mitbringt.

Anschluss und Bedienung

Umfangreich sind die Anschlussmöglichkeiten des SW272U. Zweimal HDMI 2.0, einmal 90 Watt USB-C und einmal DisplayPort 1.4 bieten dem Nutzer viele Möglichkeiten. Direkt neben den Display-Eingängen liegt der Upstream-USB-3.1-Anschluss für den integrierten USB-Hub.

Die zwei Anschlüsse des USB-3.0-Hubs und der Kopfhöreranschluss befinden sich auf der Unterseite, zusammen mit dem UHS-I-SD-Speicherkartenleser. Die Position des USB-Hubs ist bei einem so großen Monitor gut zu erreichen, trotzdem ist die Praxistauglichkeit des Speicherkartenlesers etwas eingeschränkt.

Beim Anschluss über USB-C ist es wichtig, die Schnittstelle korrekt zu konfigurieren. Wer USB-C für die Bildübertragung nutzen möchte, sollte die maximale Bildrate auf 60 Hertz einstellen, um ein flüssiges Bild zu gewährleisten. Das wird im deutschen Handbuch ausführlich erklärt. Eine Konsequenz dieser Einstellung ist jedoch, dass die Geschwindigkeit des USB-Hubs reduziert wird, sodass er nur noch für Tastatur und Maus geeignet ist. Diese Einschränkung betrifft alle USB-C-Monitore.

Der SW272U unterstützt eine Vielzahl von Farbmodi, darunter AdobeRGB, sRGB, Schwarz-Weiß-Modus, DCI-P3 und HDR. Diese Flexibilität ist besonders für Nutzer wichtig, die zwischen Fotobearbeitung in Farbe und Schwarz-Weiß sowie Videobearbeitung wechseln müssen.

Ein echtes Highlight ist der Hotkey Puck G3 – eine kabellose Fernbedienung, die es ermöglicht, Funktionen einfach umzuschalten. Sie verfügt über vier Tasten und einen Drehregler, der unter anderem für die Lautstärkeregelung der eingebauten Lautsprecher genutzt werden kann. Die nummerierten Tasten 1 bis 3 lassen sich mit den drei wichtigsten Farbräumen belegen.

Wer den Hotkey Puck G3 nicht benötigt, kann auch auf die klassischen Tasten direkt am Monitor zurückgreifen.

Präzision in Farbe

Benq packt in den kompakten 27-Zöller alles hinein, was Bildbearbeiter an einem hochwertigen Monitor schätzen. Der matte, reflexionsfreie Bildschirm sorgt nicht nur für eine angenehmere Arbeitsatmosphäre als glänzende Displays, sondern auch für eine präzise Drucksimulation. Die Antireflexionsbeschichtung ist vom TÜV Rheinland zertifiziert.

Zudem bietet das Display zahlreiche Technologien für eine exzellente Farbdarstellung. Aqcolor sorgt für eine werkseitig kalibrierte Farbleistung, während Uniformity eine gleichmäßige Darstellung über den gesamten Bildschirm gewährleistet. Die Farbwiedergabe ist von Pantone und Calman zertifiziert.

Das 4K UHD IPS-Panel mit einer Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln bietet eine hohe Pixeldichte von 163 PPI. Der Blickwinkel beträgt 178 Grad, und der native Kontrast liegt bei 1000:1, bei einer maximalen Helligkeit von 400 Nits. Mit einer Farbanzahl von 1,07 Milliarden und einer 3D-LUT von 16 Bit werden feinste Farbabstufungen garantiert.

Zu einem professionellen Monitor gehört es, dass er hardwarekalibrierbar ist. Anders als bei einer Softwarekalibrierung, die die Farb- und Tonwertanpassungen durch die Grafikkarte oder Software vornimmt, werden bei der Hardwarekalibrierung die Korrekturen direkt im Monitor vorgenommen. Das sorgt für eine höhere Farbgenauigkeit und einen größeren Farbraum. Benq liefert hierfür das kostenlose Programm Palette Master Ultimate mit, ein passendes Messgerät wie einen Datacolor Spyder braucht es noch zusätzlich.

Mit dem Datacolor Spyder X2 Elite und Spyder X2 Ultra kann jeder die Monitorqualität präzise überprüfen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Den von Benq angegebenen Farbumfang des SW272U mit 100 Prozent sRGB und 99 Prozent Adobe RGB konnte ich problemlos bestätigen. Bei den 99 Prozent DCI-P3 lag ich jedoch leicht darunter. In Bezug auf die Homogenität lag die Abweichung bei 5 Prozent, was im akzeptablen Bereich liegt, und die Farbabweichung betrug mit 1,6 nur knapp mehr als die angegebenen 1,5.

Empfehlung

Mit dem SW272U ist Benq ein guter Wurf gelungen. Das Display ist mit seiner 4K-Auflösung und dem 99-prozentigen Adobe-RGB- und P3-Farbbereich perfekt für Kreative. Hierfür ist es auch wichtig, dass die mitgelieferte Software einen Praxisnutzen bringt. Und da überzeugt das Kalibrierungsprogramm Palette Master Ultimate ebenso, wie das Programm Paper Color Sync fürs Softproofing.

Zur Praxis gehören auch Details wie die mitgelieferte Blendschutzhaube, der Hotkey Puck G3 für die Bedienung oder die Anschlüsse. So werden sich Macbook Pro Nutzer über die 90 Watt Stromversorgung freuen und Videofilmer über die Kompatibilität zu SDI-HDMI Konverter sowie 4:4:4, 4:2:2: und 4:2:0 Croma Sampling.

Auch wenn der Speicherkartenleser besser als noch beim Vorgänger positioniert ist, sind dedizierte Speicherkartenleser für die Zielgruppe besser, weil schneller.

In dem kleinen Markt professioneller Monitore ist der SW272U preislich ausgezeichnet positioniert und eine Top-Empfehlung. (Macwelt/kk)