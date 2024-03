Alles hat ein Ende - auch der Lebenszyklus einer Software. Bei Windows Server 2012 und Windows Server 2012 R2 war der Stichtag der 10. Oktober 2023. An diesem Tag endete bereits der "erweiterte Support". Seitdem stellt Microsoft also keine Updates, Fehlerbehebungen, keinen technischen Support sowie keine Onlineupdates für technische Inhalte mehr zur Verfügung. Am allerwichtigsten: Seitdem gibt es auch keine Sicherheitsupdates mehr.

Gerade wenn bisher keine Migration in Angriff genommen wurde, scheint die aber komplex und umfangreich zu sein - also viel Zeit zu benötigen. Deshalb ist es jetzt höchste Zeit, für ein Upgrade, um die IT-Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen. Solch eine Migration bietet Resellern und IT-Dienstleistern hervorragende Möglichkeiten, sich als wertvoller Partner ihrer Kunden zu positionieren.

Da am 9. Januar 2024 auch der Mainstream-Support von Windows Server 2019 ausgelaufen ist - diese Software also nun zwar noch gewartet, aber bei Neuentwicklungen nicht mehr berücksichtigt wird, gibt es in vielen Firmen gleich noch einen Anlass, sich mit einer umfassenden IT-Modernisierung zu beschäftigen. Für Sie als Dienstleister also mehr als genug Ansatzpunkte.

Eine solide und moderne Grundlage für ein zukunftsfähiges Konzept sind Windows Server 2022 und Intel® Xeon® Prozessoren der 5. Generation. Die Kombination bietet nicht nur mehr Sicherheit und Leistung, sondern auch eine perfekte Integration. Die Intel® Xeon® Prozessoren stellen eine optimal auf Windows Server 2022 abgestimmte Leistung bereit und lassen sich passgenau auf die Anforderungen ihrer Kunden zuschneiden.

Vorteile von Windows Server 2022

"Cloud oder nicht Cloud" ist meistens nicht die Frage. Vielmehr geht es den Firmen darum, Cloud und lokale Infrastruktur zu integrieren. Hier bietet Windows Server 2022 durch seine Hybridfunktionen mit Microsoft Azure viele Möglichkeiten.

Windows Server 2022 schützt zudem mit den im Betriebssystem integrierten Security-Features Daten und Anwendungen Ihrer Kunden. Die mehrschichtigen "Secured-Core"-Funktionen erstrecken sich über Hardware, Firmware und das Betriebssystem und mit TLS 1.3 ist auch die Kommunikation zwischen Endpunkten abgesichert.

Nicht zuletzt hat Microsoft mit Windows Server 2022 die Bereitstellung und Verwaltung von Remote-Apps und -Desktops erleichtert. Das hilft Ihnen, bei Ihren Kunden im Zuge der Umstellung auch über Modern-Wirkplace-Konzepte zu sprechen. Und ganz generell profitieren Unternehmen dank des Windows Server Software-Defined (WSSD) Datacenters von höherer Skalierbarkeit, mehr Sicherheit und besserer Kosteneffizienz.

Nutzen Sie jetzt bei Ingram Micro die Möglichkeit, Ihr individuelles Angebot für Migrationen Ihrer Kunden auf moderne Infrastrukturen mit Windows Server 2022 und Intel® XEON® Prozessoren zu erfragen. Kümmern Sie sich um Ihre Kunden - Ingram Micro kümmert sich die passende Konfiguration und Lizenzierung.

