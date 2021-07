Bernd Wagner hat als Managing Director bei Google Cloud Deutschland angefangen. Mit der Verpflichtung des in der deutschen IT-Branche erfahrenen Managers erweitert Google Cloud sein lokales Führungsteam erneut. Wagner wird aus der Nähe von Frankfurt am Main seiner Arbeit nachgehen. Er berichtet an Daniel Holz, Vice President Nordics, DACH & CEE bei Google Cloud.

Wagner kommt von T-Systems International. Dort war er acht Jahre lang als Senior Vice President Sales tätig. Daneben war Wagner Mitglied des Aufsichtsrats der Operational Services GmbH, einem Joint Venture der Fraport AG und T-Systems International.

Vor seiner Tätigkeit bei T-Systems war Wagner von 2011 bis 2013 CEO des Leipziger Beratungsunternehmens Softline AG. Im Channel bekannt ist Wagner zudem durch seine Tätigkeit bei Fujitsu, wo er 2007 bis 2010 als Senior Vice President das Geschäft in Deutschland verantwortete.

Zu Fujitsu kam Wagner damals von der A&O Group (früher EDS Global Field Services), wo er als General Manager der A&O Systems + Services International auch Mitglied des European Board war. Zuvor war Wagner bei der USU AG sowie bei EDS und Systematics Deutschland - bis das von EDS übernommen wurde.