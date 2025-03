HP bekommt einen neuen Senior Vice President & Managing Director, Central and Eastern European Market. Michael (Mike) Boyle wird diese Position einnehmen. Er folg damit auf Bernhard Fauser, der HP Ende April verlassen wird. Dieser wolle "neue Möglichkeiten außerhalb von HP wahrnehmen", schreibt HP.

Fauser ist ein HP-Urgestein. Bereits 1994 war er dort in verschiedenen Positionen tätig. Nach einem neunjährigen Engagement beim Mittbewerber Lenovo kehrte er 2018 zu HP zurück, zunächst als General Manager für Deutschland und Österreich und seit 2019 als Chef des Zentral- und Osteuropageschäfts (CEE). Die CEE-Region umfasst bei HP 33 Ländern, die in drei Hubs organisiert sind. Neben Deutschland, Polen und der Schweiz gehören dazu auch Länder wie Österreich, die Tschechische Republik, die Türkei sowie zentralasiatische Staaten wie Kasachstan und Usbekistan.

Unglaubliche Reise mit HP

David McQuarrie, HP Chief Commercial Officer bei HP, nennt Fauser "eine inspirierende und kundenorientierte Führungspersönlichkeit". Mit insgesamt mehr als 20 Jahren bei HP in leitenden Positionen habe er Geschäft und Unternehmenskultur maßgeblich geprägt. "Unter seiner Führung wurde der CEE-Markt vor dem Hintergrund einer dynamischen geopolitischen Landschaft widerstandsfähiger", bescheinigt ihm McQuarrie.

Sein Nachfolger Michael Boyle war zuletzt als Senior Vice President für das weltweite Großformatgeschäft zuständig. In den vergangenen zehn Jahren hatte er verschiedene Führungspositionen bei HP in Singapur, Sydney und Barcelona inne. Er wird an McQuarrie berichten. "Mike bringt eine Fülle von Erfahrungen in diese Rolle ein. Ich habe großes Vertrauen in seine Fähigkeit, diesen komplexen und äußerst wichtigen Markt zu leiten", betont Chief Commercial Officer McQuarrie.

Fauser äußert sich auf LinkedIn "unglaublich glücklich" über die Unterstützung und den Zusammenhalt der Kollegen und die tollen gemeinsamen Erfahrungen. "HP war in den letzten sechs Jahren mein Zuhause", sagt der scheidende HP-Manager. Er werde in den nächsten Wochen eng mit Michael Boyle zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. "Es war eine unglaubliche Reise, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam auf dem CEE-Markt erreicht haben", betont Fauser.

