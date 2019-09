Distributor Komsa bildet auch im neuen Ausbildungsjahr wieder Berufseinsteiger aus. Zur Einstimmung auf den neuen Lebensabschnitt organisierten die Auszubildenden und Studenten aus dem zweiten und dritten Lehrjahr für die 25 neuen Auszubildenden einen Willkommenstag. Bei dem lernten sie zunächst das Firmengelände und dessen Einrichtungen kennen, bevor alle zusammen den ersten Arbeitstag mit einem zünftigen Grillfest ausklingen ließen.

Das Ausbildungsportfolio des Distributors wurde im Herbst 2019 zudem um ein berufsbegleitendes Masterstudium an der TU Chemnitz erweitert. Es richtet sich an Studierende, die zuvor bei Komsa ein duales Bachelorstudium absolviert haben. Sie können sich nun in einen Studiengang der TU Chemnitz einschreiben und werden beim berufsbegleitenden Studium dann von Komsa unterstützt.

"Es ist uns schon immer wichtig, selbst junge Leute auszubilden und damit auch langfristig für den fachlichen Nachwuchs bei Komsa zu sorgen", sagt Personalvorstand Katrin Haubold. "Besonders in der IT suchen wir verstärkt Azubis und freuen uns sehr, dass zunehmend auch junge Frauen in diesem Bereich starten", fährt Haubold fort. Insgesamt starten dieses Jahr 13 Frauen bei Komsa ins Berufsleben. Der Frauenanteil des Unternehmens liegt damit aktuell bei 48 Prozent. Drei der weiblichen Azubis bei Komsa erlernen derzeit einen IT-Beruf.



Seit 1995 haben bei Komsa insgesamt 316 Menschen einen Beruf erlernt oder ein Studium absolviert. Für das kommende Ausbildungsjahr werden Bewerbungen ab sofort angenommen. Dass Komsa ein attraktiver Ausbildungsplatz und Arbeitgeber ist, hat sich offenbar schon herumgesprochen. Für das nun gestartete Ausbildungsjahr hatten sich über 500 junge Menschen beworben.