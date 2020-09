Demnach fürchten lediglich zehn Prozent der Berufsanfänger, in den nächsten Jahren keinen Job zu finden. Allerdings sind viele offenbar knapp bei Kasse: Nur 16 Prozent sind zufrieden mit ihrer finanziellen Situation. Das hat die repräsentative Befragung von 1.043 Berufseinsteigern durch das Meinungsforschungsinstitut Yougov ergeben. Auftraggeber war der Finanzdienstleister Tecis in Hamburg.

Gleichzeitig sagte nur ein gutes Drittel (34 Prozent), dass ihnen ein hohes Gehalt wichtig sei. Größere Bedeutung haben demnach ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit (48 Prozent) sowie nette Kolleginnen und Kollegen (47 Prozent). Als Berufseinsteiger zählen in der Umfrage junge Menschen kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung oder mit maximal zwei Jahren Berufserfahrung.

Eine Mehrheit sieht die Zukunft in rosigeren Farben als ihre aktuelle Lage. So glauben fast drei Viertel, dass sie in Beruf, Finanzen, Wohnsituation und in Bezug auf Familie und Freunde in fünf Jahren besser dastehen werden. "Junge Menschen bewerten ihre Karrierechancen somit weiterhin positiv - trotz Rezession, Kurzarbeit und unklarer Entwicklungen", sagte Tecis-Vorstand Sönke Mißfeldt. Das Unternehmen gehört zum Versicherungskonzern Swiss Life.

Rahmendaten zur Umfrage

Die Daten basieren auf einer Online-Umfrage von YouGov an der 1.043 Personen zwischen dem 28. Juli und dem 14. August 2020 teilnahmen. Sie wurden befragt zu ihren mittelfristigen Perspektiven, ihrer aktuellen Lebenssituation (Beruf/Karriere, Finanzen, Wohnen und Familie/Freunde) sowie zur aktuellen Einstellung zu Corona. Künftig soll dieser Report jährlich erscheinen und in einem Barometer langfristige Entwicklungen abbilden.

Unter anderem wurden dabei folgende Fragen gestellt:

Welche folgenden Aspekte sind Ihnen für Ihr Berufsleben besonders wichtig?

hohes Gehalt

selbständiges Arbeiten

Work-Life-Balance (Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben)

soziales Engagement

Anerkennung

flache Hierarchien

sinnstiftende Arbeit

Fortbildungsmöglichkeiten

Karrieremöglichkeiten

etwas anderes, und zwar:

nette Kollegen weiß nicht abwechslungsreiche Tätigkeiten

Was bereitet Ihnen aktuell am meisten Sorge?

meine finanzielle Situation

Befürchtung, keinen Job zu finden

Befürchtung, krank zu werden

allgemeine Ungewissheit über die Zukunft

Befürchtung, das Studium nicht zu bewältigen

Familienmitglieder oder Freunde zu verlieren

im Alter nicht ausreichend finanzielle Mittel zu haben

etwas anderes und zwar: