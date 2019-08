In dem nur für Reseller zugänglichen Online-Shop von Tech Data, InTouch, nahm der Distributor ein paar Änderungen vor. Der Distributor verspricht ein verbessertes Nutzererlebnis und eine übersichtlichere Navigation.

Insgesamt über 80.000 ITK-Artikel finden sich im Online-Shop von Tech Data InTouch - da hilft es sicherlich, wenn Startseite des Online-Angebots aufgeräumter daherkommt, wie jetzt von Tech Data gestaltet. Durch die vereinfachte horizontale Navigation sollen Subsites und interessante E-Commerce-Angebote leichter im Hauptmenü zu finden sein.

Lesetipp: So formen Sie Ihre Kundenreise

Für den eingeloggten Reseller bietet die Startseite nun speziell auf ihn zugeschnittene Informationen, etwa "zuletzt besuchte Seiten", "zuletzt gesuchte Produkten" oder spezielle Marketing-Aktionen, die nur er in Anspruch nehmen kann.

Zudem ist die proaktive E-Mail-Benachrichtigung für "Ware in der Auslieferung" für Wiederverkäufer endlich möglich. Der Fachhändler definiert dabei selbst, über welchen Status der Warenbewegung er auftragsspezifisch informiert werden möchte - kennt man schon alles als Konsument aus der DHL-Paketverfolgung.

Oliver Kaiser, Marketing Director und Chief Digital Officer bei Tech Data, kommentiert die Neuerungen im eigenen Webshop: "Unser E-Commerce Team ist kontinuierlich damit beschäftigt, das Feedback unserer Vertriebspartner proaktiv umzuwandeln und so ihren Bedürfnissen mehr gerecht zu werden. Und so freut es mich sehr, dass wir unseren Partnern ab sofort ein deutlich optimiertes Kundenerlebnis bieten können, das ihre tägliche Arbeit deutlich vereinfachen wird. In den kommenden zwölf Monaten dürfen sich unsere Partner auf weitere Verbesserungen freuen."

Am Login-Prozess selbst oder auch am Bestellvorgang als solchen hat Tech Data nichts geändert.

Lesetipp: Tech Data vertreibt Toshiba-Artikel in ganz Europa