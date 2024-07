Auch unterwegs möchten viele Menschen digital erreichbar bleiben. Wo es diesbezüglich noch besonders hapert, hat eine im Auftrag des eco-Verbandes durchgeführte Umfrage herausgefunden.

Demnach wünscht sich mehr als jeder Dritte der Befragten (35,5 Prozent) ein besseres mobiles Internet in den Zügen. Würde das von der Deutschen Bahn angebotene WLAN immer performant funktionieren, dann könnte der Anteil der dort unzufriedenen Digitalnutzer sicher sinken.

Besonders groß ist das Bedürfnis nach stabiler Netzabdeckung in der Bahn bei der den jüngeren Altersgruppen: In der Bevölkerungsgruppe der 18- bis 29-Jährigen sagen 58,8 Prozent, sie seien mit dem Internet auf Zugfahrten unzufrieden.

Auch im Auto (29,9 Prozent) und auf Wanderungen (27,8 Prozent) wünschen sich viele Deutsche auf Reisen bessere Online-Verbindungen. Einschränkend gilt es hier aber zu erwähnen, dass physikalisch bedingt (der PKW ist ein Faradayscher Käfig) der Mobilfunkempfang im Auto ohne eine externe Antenne immer problematisch bleiben wird.

Das gleiche gilt übrigens auch in anderen geschlossenen Räumen, etwa in Hotels. Ohne eine sichtbare Verbindung zum nächsten Mobilfunkmast ist der Empfang oft gestört. Wer also aus Sicherheitsgründen auf das hoteleigene WLAN verzichten möchte, muss dann manchmal dort eben seinen Aufenthaltsort wechseln. Dann dürfte auch die Unzufriedenheitsrate mit der Netzabdeckung in Hotels (derzeit bei 24 Prozent) sinken.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Der Anteil der Befragten, die sich über mangelnde Performanz der Internetverbindung auf Kreuzfahrtschiffen und Fähren beschweren, ist nur knapp zweistellig. Offenbar haben sich die Nutzer an die digitale Abstinenz dort bereits gewöhnt. Immerhin bieten Kreuzfahrtunternehmen auch WLAN an Bord an, allerdings zu derzeit noch horrenden Preisen.

eco-Geschäftsführer Alexander Rabe meint dazu: "Eine gute Netzabdeckung mit modernsten Mobilfunknetzen der neuesten Generation ist unverzichtbar für die digitale Transformation - sowohl im privaten Bereich, als auch in der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung. Damit Deutschland und Europa die globalen und ökologischen Herausforderungen der kommenden Dekaden mit Hilfe der Digitalisierung erfolgreich bewältigen, bedarf es flächendeckend verfügbarer, leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen".

Natürlich weiß der eco-Chef auch, welche zusätzliche Infrastruktur dafür nötig ist: Rechenzentren, breiter ausgebaute Netzwerke sowie eine ausreichend hohe Zahl an Internet-Austauschpunkten.



Mehr zum Thema:

Digitalbranche wächst stärker als erwartet

Internet aus der Luft

Schneller Handy-Empfang in allen deutschen U-Bahnen

Mobilfunk an Bahnstrecken verbessert sich

Westeuropa holt bei 5G auf