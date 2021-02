Unter dem Stichwort Personal 4.0 lassen sich spürbare Verbesserungen des Vertrags-Managements erzielen. Ein Live-Webcast der Computerwoche am 25. Februar um 11.00 Uhr zeigt, welche Vorteile Unternehmen in der Praxis realisieren können.

So erlauben E-Signatur und Automatisierung die Arbeit von jedem Ort aus, auch vom Homeoffice. Michael Kamper, Senior Enterprise Solutions Consultant bei DocuSign, und sein Kollege Michael Psomas, Enterprise Account Executive EMEA, erklären, wie Anwender Ressourcen sparen, Fehlerquellen minimieren und die User Experience verbessern. Sie zeigen, wie sich automatisierte Vertragsworkflows und E-Signatur-Lösungen in bestehende Systeme integrieren lassen. Wie man E-Signaturen generiert und verwaltet, sehen die Teilnehmer in einer Live-Demo.

Fachjournalistin Simone Ciganek von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

