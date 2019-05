Eset-Forscher haben mehrere gefälschte Kryptowährungs-Apps in Google Play gefunden und dies auch sofort Google gemeldet, woraufhin diese Apps aus dem App-Store entfernt wurden. Eine dieser gefährlichen Apps war eine Anwendung, die sich als Software-Gegenstück zum Hardware-Wallet "Trezor" ausgab. Bei der Analyse dieser Anwendung stießen die Forscher auf eine weitere betrügerische und noch gefährlichere Kryptowährungs-Wallet-App namens "Coin Wallet", die Benutzer um ihr Geld bringen wollte. Es ist nicht auszuschließen, dass sich noch weitere derartige von Cyber-Kriminellen entwickelte Apps in Google Play befinden.

Die Apps "Trezor Mobile Wallet" und "Coin Wallet" ähnelten sich in ihrem Programmiercode und bei ihren Oberflächen. "Trezor" war seit dem 1. Mai 2019, "Coin Wallet" seit Februar 2019 bei Google Play erhältlich. Letztere App gab vor, Wallets für verschiedene Kryptowährungen zu generieren; "Trezor Mobile Wallet" behauptete, den Hardware-Wallet "Trezor" in Software abzubilden. Beides taten aber beide Betrugs-Apps nicht, sie schaufelten lediglich Kryptogeld in die Taschen der Betrüger.

Eset-Malware-Forscher Lukas Stefanko hat auch eine Vermutung, warum gerade jetzt dieser Boom auf Betrugs-Apps für Kryptowährungen eingesetzt hat: "Das ist der steigende Bitcoin-Kurs." Er empfiehlt den an Kryptowährungen interessierten Anwendern, stets die offiziellen Websites der im Markt anerkannten Anbieter für Kryptowährung-Services anzusteuern und sich von dort erst zu der gewünschten Apps in Google Play weiterleiten zu lassen. Und natürlich sollten die Android-Smartphones steht mit der neuesten Sicherheitssoftware ausgestattet sein. Ob dies allerdings bei Huawei-Geräten in Zukunft noch der Fall sein wird, hängt von Google ab.

