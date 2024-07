Kochseiten und Rezeptvorschläge gibt es im Internet und den sozialen Medien zuhauf. Eine Hobbyköchin aus Bremerhaven wollte eigentlich nur ein Rezept aus einer Facebook-Gruppe ausdrucken. Am Ende war sie um einen vierstelligen Betrag ärmer.

Nun weist die Polizei in Bremerhaven auf eine neue Variante des altbekannten Microsoft-Support-Mitarbeiter-Betrugs hin: Die betroffene Seniorin suchte ein Bremerhavener Polizeirevier auf und schilderte, was sich am Vorabend zugetragen hatte. Demnach hatte sie online in einer Facebook-Gruppe für Kochrezepte auf einen Link geklickt, um ein Rezept auszudrucken. Daraufhin habe sich zunächst eine Sexseite geöffnet. Beim Versuch, diese zu schließen, sei plötzlich der PC der Frau aus dem Bremerhavener Stadtteil Schiffdorferdamm gesperrt gewesen. Sie habe dann eine auf dem Bildschirm angezeigte Telefonnummer angerufen - angeblich ein Kundendienst von Microsoft.

Das kurz darauf zustande gekommene Telefonat dauerte mehrere Stunden. In dieser Zeit schaffte es der angebliche Servicemitarbeiter durch geschickte Gesprächsführung umfangreichen Zugriff auf den Computer der Bremerhavenerin zu erlangen. Auch ins das Online-Bankkonto und den Bezahldienst Paypal konnten sich die Täter während des Telefonats einloggen. Die vermeintlichen Kundendienstler erklärten der Anzeigenden immer wieder, dass Sie ihren PC vor "echten" Hackern schützen würden.

Als das Telefonat beendet war, bemerkte die Frau, dass von ihrem Online-Bankkonto eine kleinere vierstellige Summe abgebucht worden war.

