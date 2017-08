Ronald Wiltscheck widmet sich bei ChannelPartner schwerpunktmäßig den Themen Software, Security und IoT. Außerdem ist er im Event-Geschäft tätig. Alle Artikel des Autors

Am 13. und 14. September findet in Düsseldorf die i-doit-Anwenderkonferenz statt. Dort wird auch erstmals ein Award für das am besten bewertete i-dot-Projekt verliehen.