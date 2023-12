Dass der Weihnachtsmann pünktlich zum Heiligabend die Geschenke liefert, halten alle für selbstverständlich. Kaum einer denkt daran, wie viele Helfer im Hintergrund dafür verantwortlich sind, dass an Weihnachten alles rund läuft. Ein Leak deckt nun auf, wer im hinter den Weihnachtskulissen die Strippen zieht: "Schon seit jeher sorgen Krämer IT und Servereye, dass beim Weihnachtsmann alles nach Plan läuft", verrät uns ein geheimes Videodokument.

Es kann trotzdem jede Menge schief gehen, was nicht im Emergency-Response-Plan berücksichtigt ist. Was nutzt die Digitalisierung der Wunschzettel und deren Verwaltung in der Santa Cloud, wenn die Supply Chain reißt oder jemand zu viel an der Maggi-Flasche läppert? Was das alles mit gefliesten Kellern im Saarland, bewusstseinserweiternde Weihnachtsplätzchen, hackedichtem Weihnachtspersonal und einem dicken Ballon zu tun hat, erfahrt ihr im Weihnachtsvideo von Krämer IT und Servereye!

Mehr dazu:

Kultvideo von Krämer IT und Server-Eye: Systemhaus sucht den Weihnachtsstar

Akrobatik, Postboten-Hund und tanzende IT-Manager: Neues Kultvideo zu Weihnachten von Krämer IT

Bitkom-Umfrage: Beim Online-Weihnachtsbaumhandel brennt der Baum