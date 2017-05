Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Beyond Capital Partners, die unter anderem auch eine Beteiligung an Sysob hält, hat sich am Software-Spezialisten Ebertlang Distribution GmbH aus Wetzlar beteiligt. Ebertlang vertreibt seit 1995 Infrastrukturlösungen aus den Bereichen Kommunikation, IT-Security und IT-Management in der DACH-Region. Der Anbieter von Software und MSP-Diensten wurde zuletzt von mehreren Herstellern und Fachmedien als Distributor des Jahres ausgezeichnet.

Die Geschäftsführung bleibt bei den beiden Gründern Steffen Ebert und Volker Lang, die auch weiterhin Gesellschafter des Unternehmens sind. Eine erste Erweiterung des Portfolios soll Mitte Mai und Anfang Juni 2017 stattfinden, dann will der VAD die Zusammenarbeit mit zwei weiteren renommierten Software-Herstellern aus dem Infrastrukturbereich bekanntgeben.

"Mit der Unterstützung durch unseren neuen Gesellschafter wollen wir die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens auf die nächste Stufe heben. Wir werden neue Marktsegmente erschließen und dem deutschsprachigen Fachhandel eine breitere Lösungspalette anbieten, ohne dabei aber unseren Fokus "Infrastruktur" und unseren einzigartigen Qualitätsanspruch aus dem Blick zu verlieren. Zudem planen wir eine Ausweitung unserer geografischen Reichweite", erläutert Steffen Ebert, Gründer und Co-CEO von Ebertlang.

"Unsere Distributionskompetenz und unsere Leidenschaft, mit der wir uns tagtäglich für unsere Partner im Fachhandel einsetzen, gepaart mit unserer neuen Finanzkraft, wird nicht nur uns, sondern auch dem deutschsprachigen IT-Channel zukünftig ganz neue Möglichkeiten im Bereich der echten Value Added Distribution eröffnen", ergänzt Volker Lang, Gründer und Co-CEO.

Christoph Kauter, Managing Partner beim Investor, erklärt: "Mit Ebertlang investieren wir in ein Unternehmen, das einerseits auf mehr als 20 Jahre Erfahrung und einen großen Erfolg als Spezialdistributor zurückblicken kann, das sich andererseits aber auch immer wieder durch stetige Innovation und ein hervorragendes Fingerspitzengefühl für Trends und Bedürfnisse im Channel auszeichnet."

Neben qualifizierten Alleinstellungsmerkmalen und etablierten Marktpositionen sind für Beyond Capital Partners auch die Wertsteigerungspotentiale essentielles Investmentkriterium: "Wir freuen uns darauf, zukünftig Teil dieser Erfolgsgeschichte und der weiteren nachhaltigen Unternehmensentwicklung zu sein", so Kauter. (KEW)