Dank der zahlreichen Sensoren muss man am iPhone nicht viel einstellen, um die Anzeige des Bildschirms vom Hoch- in das Querformat und umgekehrt umzustellen, man dreht das iPhone einfach um 90 Grad. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Bildschirmsperre aufgehoben ist. Erstaunlich genug, diese wichtige Einstellung findet sich auf dem iPhone nur im Kontrollzentrum, weder in der Einstellungen-App noch per Seitentasten kann man die Bildschirmsperre steuern. Und so schaltet man die Bildschirmsperre ein oder aus:

Wischen Sie beim aktivierten Bildschirm von der rechten oberen Ecke; Tippen Sie auf das Schlosssymbol mit dem runden Pfeil herum; Ist das Schloss weiß und entsperrt, ist die Bildschirmsperre aufgehoben; Ist das Schloss rot und geschlossen, ist die Bildschirmsperre aktiviert, der Bildschirm wird sich an die Position des iPhones nicht anpassen. Bei iPhones mit Home-Taste, also dem iPhones SE, ab iPhone 6S und bis iPhone 8, wird das Schlosssymbol bei der aktivierten iPhone-Sperre noch in der Menü-Leiste ganz oben am Bildschirm angezeigt. Wegen der Kerbe für die Face-ID bleibt ab iPhone X kein Platz dafür. Man muss den Status der Bildschirmsperre im Kontrollzentrum überprüfen. Wenn sich der Bildschirm des iPhones nicht dreht Wenn die Bildsperre ausgeschaltet wird und sich der Bildschirm trotzdem nicht dreht, kann es unterschiedliche Ursachen und dementsprechend unterschiedliche Lösungen haben: Eine Dritt-App ist nicht an den Querbildschirm angepasst: Viele Spiele bieten nur eine Option an, entweder im Quer- oder Hochformat, eine Alternative ist einfach von dem Entwickler nicht vorgesehen. Wenn Sie jedoch wissen, dass Sie bereits in der bestimmten App Bilder oder andere Inhalte im Querformat konsumiert haben, kann es sein, dass die Einstellung auf dem iPhone "sich verschluckt" hat. Schalten Sie die Bildschirmsperre ein und wieder aus. Wenn das nicht funktioniert, gibt es einen universellen Tipp aus grauer Vorzeit der IT: Schalten Sie das iPhone aus und wieder ein. (Macwelt)