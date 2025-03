In einer Telefonkonferenz mit Analysten hat Bechtle-Chef Thomas Olemotz die bereits Anfang Februar 2025 veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für das Kalenderjahr 2024 weitgehend bestätigt:

Mit einer möglichen Belebung des Geschäfts rechnet Olemotz frühestens im zweiten Halbjahr 2025. Dann sollte auch der finale Bundeshaushalt stehen und für mehr Aufträge der öffentlichen Hand sorgen.

Die durch den Amtsantritt der Trump-Administration aufgekommene Irritationen der deutsch-amerikanischen Handelsbeziehung spürt Bechtle im IT-Sektor noch nicht: "Es gibt keine Auswirkungen in unseren Geschäftsbeziehungen zu unseren US-amerikanischen Vendoren", sagte Olemotz in der Telefonkonferenz mit Analysten.

