Die Suchleiste auf dem Windows-10-Desktop direkt neben dem Start-Button liefert bei Suchanfragen standardmäßig auch Ergebnisse, die nicht nur von der lokalen Suche auf dem Rechner stammen, sondern auch von der Microsoft-Suchmaschine Bing kommen. In früheren Windows-10-Version konnte dieses Verhalten in den Einstellungen geändert werden. In allen jüngeren Windows-10-Versionen ist dies allerdings nicht mehr so einfach möglich. Mit einem Trick geht es aber doch.

Dazu sind Änderungen in der Registry notwendig. Öffnen Sie zunächst den Registrierungs-Editor von Windows 10 mit der Eingabe von Registierungs-Editor in der Suchleiste. Alternativ können Sie auch den Hotkey Windows-Taste + R drücken und regedit eingeben. Im Registrierungs-Editor wechseln Sie nun in den Pfad HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search Hier müssen nun die beiden Einträge BingSearchEnabled und gegebenfalls auch

CortanaConsent jeweils als DWORD 32-Bit-Werte hinzugefügt werden. Dazu klicken Sie jeweils mit der rechten Maustaste in den rechten Ansichtsbereich und wählen im Kontextmenü "Neu" und dann "DWORD-Wert (32-Bit)" aus. Anschließend klicken Sie nun jeweils mit einem Doppelklick auf die neuen Einträge und geben ihnen dann jeweils den Wert "0" (ohne Anführungszeichen).

Die Änderung wird sofort wirksam. Sie können es einfach durch die Eingabe eines Suchbegriffs im Eingabefeld ausprobieren. Falls Sie die Änderung wieder rückgängig machen möchten, um wieder Bing-Ergebnisse in der Suchbox anzuzeigen, ändern Sie den Wert von BingSearchEnabled und CortanaConsent einfach wieder von "0" in "1" um.

Alternative zur Windows-10-Suche:Das kleine Freeware-Tool Everything ist hervorragend dafür geeignet, schnell Dateien auf dem Rechner ausfindig zu machen und bietet auch clevere Zusatzfunktionen.