Bintec Elmeg erweitert das Portfolio mit einem neuen Cloud-basierten Webfilter, der Zugriffe auf unerwünschte Webseiten unterbinden soll. Er lässt sich in Verbindung mit Produkten des Nürnberger Netzwerkherstellers nutzen und laut Anbieter in nur 15 Minuten einrichten. Nach Angaben von Bintec eignet sich der Webfilter insbesondere "für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, mittelständischen Unternehmen, WLAN-Hotspots und Hotels".

Der Webfilter soll unter anderem jugendgefährdende und illegale Inhalte, Phishing-Webseiten, Tauschbörsen und auf Wunsch auch soziale Netze blockieren und so Unternehmen vor Cyber-Angriffen und Malware schützen. Das Management erfolgt über eine webbasierte Schnittstelle, in der sich laut Bintec Elmeg auch individuell definierte Filterregeln und Inhaltskategorien setzen lassen, so dass der Admin etwa den Zugriff auf bestimmte Inhalte während der Mittagspause erlauben kann. Zusätzlich lassen sich auch Black- und Whitelists nutzen.

Eine Lizenz kann in den Varianten Small, Medium und Large erworben werden:

Bintec Elmeg Webfilter Small, 1 Jahr Laufzeit, bis zu 50 PCs, 129 Euro EVP netto

Bintec Elmeg Webfilter Medium, 1 Jahr Laufzeit, bis zu 100 PCs, 249 Euro EVP netto

Bintec Elmeg Webfilter Large, 1 Jahr Laufzeit, bis zu 1.000 PCs, 999 Euro EVP netto

Bintec Elmeg Webfilter Small, 3 Jahre Laufzeit, bis zu 50 PCs, 379 Euro EVP netto

Bintec Elmeg Webfilter Medium, 3 Jahre Laufzeit, bis zu 100 PCs, 699 Euro EVP netto

Bintec Elmeg Webfilter Large, 3 Jahr Laufzeit, bis zu 1.000 PCs, 2899 Euro EVP netto

Der Hersteller bietet außerdem eine kostenlose Testlizenz für 15 Tage an, die online beantragt werden kann.