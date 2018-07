Lancom hat Version 4.10 seines IPSec-basierten Advanced VPN Client (AVC) vorgestellt. Der universelle Software-VPN-Client für Windows wurde dafür um diverse Funktionen erweitert. Dazu gehören die Möglichkeit zur biometrischen Authentisierung sowie die Unterstützung von Windows Pre-Logon. Die Benutzeroberfläche hat Lancom an das Windows-10-Design angepasst. Außerdem ist die Software nun komplett auf 64-Bit-Ausführung ausgelegt.

Der Lancom AVC unterstützt mit Version 4.10 die biometrische Authentisierung beispielsweise mittels Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Erst nach erfolgreicher Prüfung wird der Verbindungsaufbau gestartet. Neben der Hardware zur biometrischen Authentisierung ist dafür Windows 8.1 oder höher als Betriebssystem erforderlich. Alternativ können sich Benutzer nach wie vor mit ihrem Passwort authentisieren.

Ebenfalls neu ist die sichere Anmeldung an einem WLAN-Hotspot in der Pre-Logon-Phase. Die VPN-Client-Funktion Windows Pre-Logon kann bereits vor der Anmeldung am Windows-System einen VPN-Tunnel in die Firmenzentrale aufbauen. Damit erfolgt die Benutzeranmeldung am lokalen Windows-System durch diesen VPN-Tunnel. Andere VPN-Clients, zum Beispiel Cisco Any Connect, bieten diese Möglichkeit schon länger. Der VPN-Client von NCP beherrscht diese Funktion seit Ende Mai. Dass Lancom jetzt nachzieht, war zu erwarten: Das Angebot der Aachener basiert auf Technologie des Nürnberger IT-Security-Spezialisten.

Der Lancom Advanced VPN Client Version 4.10 kostet 99 Euro netto. Für Nutzer des Advanced VPN Client Version in Version 3.0 oder neuer bietet Lancom ein Upgrade zum Preis von 59 Euro netto an. Für alle Interessenten steht auf der Lancom-Website eine 30-Tage-Testversion zum Download bereit.

