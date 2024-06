Ecom Trading nimmt das Motherboard-Sortiment des taiwanischen Herstellers Biostar ins Portfolio. Das Angebot umfasst dabei ein breites Spektrum an Mainboards, von Einsteigermodellen, über hochintegrierte SoC-Lösungen bis hin zu Modellen mit starker Ausstattung für anspruchsvolle Aufgaben.

Der IT-Hersteller aus Taipeh verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Desktop-PC-Mainboards. Biostar steht laut Ecom für eine hohe Produktqualität und strebe stets danach, ein Maximum an Funktionen und Features zu einem attraktiven Preis zu bieten. So sieht man bei dem Dachauer Grossisten in den Produkten für die gängigen AMD- und Intel-Plattformen mehr als nur eine Alternative. Davon wolle man eine große Anzahl von Kunden und Partnern überzeugen.

