Bereits nach einem halben Jahr beim VAD Infinigate wechselt Birgit Nehring zum 15. Oktober 2018 zu Ingram Micro und verantwortet dort als Director die Weiterentwicklung des Bereichs Cloud & Software. Zudem wird sie wird Mitglied der Geschäftsführung und berichtet direkt an Alexander Maier, VP und Chief Country Executive Germany, sowie fachlich an Renée Bergeron, SVP Global Cloud Channel.

Nehring kann in ihrer neuen Funktion bei Ingram Micro Germany auf die große Expertise ihrer Karrierestufen zurückgreifen. Vor ihrer Rolle als Head of Business Unit bei Infinigate war sie von 2013 bis 2017 als Senior Channel Managerin bei VMware tätig. Hierzulande bekannt ist sie insbesondere als Direktorin Software & Solutions von Azlan und Tech Data, wo sie von 2005 bis 2013 Distributionserfahrungen sammelte. Weitere Stationen ihrer Karriere waren Magirus Deutschland, Workstation 2000 und Electronic 2000.

Lesetipp: Ist Ingram Micro noch ein Distributor?

"Wir freuen uns sehr, dass wir Birgit Nehring für uns gewinnen konnten", kommentiert Alexander Maier, Chief Country Executive Ingram Micro Germany, die Entscheidung. "Ihr Einstieg als Director Cloud & Software und Mitglied der Geschäftsleitung bei uns untermauert den Stellenwert und unsere Wachstumsambitionen in Bezug auf dieses strategisch relevante Geschäftsfeld."

"Birgit Nehring und ihr schlagkräftiges Team werden sich auf den Ausbau unseres Leistungsangebots in Richtung Services und Enablement konzentrieren, mit Schwerpunkt auf ISVs, IaaS, PaaS sowie Cyber Security", ergänzt Maier. "Sie wird dank ihrer großen Expertise den eingeschlagenen Erfolgsweg beschleunigen."

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und darauf, die führende Position von Ingram Micro im Bereich Cloud & Software weiter auszubauen", so Birgit Nehring. "Ingram Micro investiert schon seit Jahren international und lokal massiv in den Ausbau von Cloud Know-how und Technik und ist mit 200 unterschiedlichen Cloud-Lösungen in über 45 Ländern präsent. Der Cloud Marketplace bietet als automatisierte, effiziente Plattform die wesentliche Basis für den weiteren Ausbau des Cloud-Business, den ich mit meinem neuen Team maßgeblich vorantreiben will." (rw)



Der Acronis-Engel findet die Ingram-Hausmesse TOP himmlisch.

Demnächst im Ingram-Lieferprogramm: der Drohnenspezialist DJI.

Zudem wird Ingram in Zukunft mit der Bundesdruckerei zusammenarbeiten.

Auch ChannelPartner ist auf der TOP 2018 vertreten und bietet Resellern mehr Power für den Channel.

Die Lenovo-Vertriebsprominenz mit Sabine Hammer und Bernhard Fauser lässt sich den TOP-Besuch nicht nehmen.

In der Ingram Business Bakery werden ofenfrische Services geboten.

Am HP-Stand können sich die Besucher auf HP-Tablets portraitieren lassen. Den Ausdruck gibt es dann aus dem HP-Großformatdrucker.

Nicht nur im WM-Jahr ein Anziehungspunkt: Der Kickertisch.

Tanja Ludwig kann nicht nur leckeren Kuchen, sondern auch interessante Display-Lösungen am LG-Stand bieten.

Ingram-Managerin Claudia Huber-Völkl hat einige Awards zu vergeben: Matthias Hilbert und Andreas Dahms freuen sich für Xerox.

Brother hat durch die Steigerung des Hardware-Geschäfts sich einen Preis verdient.

Auch Epson geht nicht leer aus.

In der Beamer-Area können die Besucher sich an der Torwand versuchen.

Zocken bei Zotac.

NEC-Blumenkinder.

An der Autorennbahn werden Messegäste wieder zu Kindern.

Die Dascom-Crew zeigt ihr Portfolio an Spezialdruckern und -scannern.

Die Lenovo-Standdeko: Da fasst man sich doch an den Kopf!

Digital Signage ist auf der TOP 2018 gut vertreten.

Philips hat eine Video-Wand mit entsprechendem Content aufgebaut.

Seit einigen Jahren sind ie Hallen des M,O,C, in München Veranstaltungort der Ingram Micro TOP.

Bei Lenovo kann man dank VR als Jedi das Laserschwert schwingen.

Am Fujitsu/PFU-Stand wartet kompetentes Standpersonal auf Messebesucher mit Interesse für Dokumentenscanner.

Hier kann man sich nicht nur virtuell durchschütteln lassen.

Telemedizin wird auch in Deutschland an Bedeutung gewinnen.

VR ist eines der Zukunftsthemen der TOP.

Volles Haus bei der Verlosung der Preise.

Messe macht müde - da heißt es Kraft tanken für die anschließende Party.

Lesetipp: Kaspersky in der Ingram-Cloud