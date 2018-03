Bitdefender bietet die zweite Generation von Bitdefender Box, einer Hardware für den Schutz vernetzter Haushalte vorMalware, Hackerangriffen,Ransomware, Phishing und anderen Online-Bedrohungen ab sofort auch in Deutschland an. Für die Markteinführung seiner ersten Hardware arbeitet der Anbieter mit Amazon zusammen.

Dort ist Bitdefender Box ab 20. März drei Wochen lang zum Einführungspreis von 199 Euro bestellbar. Anschließend wird die Sicherheits-Appliance für Privatanwender auch auf der Website des Herstellers angeboten. Der UVP liegt dann bei 249 Euro. Sie dient auch als Trägermedium für die Software Bitdefender Total Security Multi Device und enthält die Lizenz für das erste Jahr. Deren Verlängerung kostet dann 99 Euro pro Jahr. Damit ist eine unbegrenzte Anzahl an Geräten abgedeckt, von Spielkonsolen über Smart-TVs, Thermostate, WLAN-Kameras bis zu "smarten Lampen" oder auch den klassischen, mit dem WLAN verbundenen Computern und Smartphones.

In derBitdefender Boxseien die hauseigenen Antiviren-Technologien mit Machine-Learning-Algorithmen sowie Intrusion-Detection-Technologien kombiniert, so der Hersteller. Dadurch könne man auch Geräte im Internet der Dinge (IoT) schützen. Neben der Abwehr von Malware und einem URL-Filter sind auch Datenschutz und Datenanonymisierung für die über die Bitdefender Box mit dem Internet verbundenen Geräte ein wichtiges Verkaufsargument.

Eine Anomalie-Erkennung merkt sich das normale Verhalten der vernetzten Geräte. Bei auffälligen Abweichungen können bösartige Aktivitäten blockiert werden. Auch das Scannen auf Schwachstellen im Netzwerk, Möglichkeiten für Eltern, Kontrollen für Kinder einzurichten, sowie Abwehrmechanismenn gegen Brute-Force-Angriffe zum Knacken von Passwörtern und gegen Port-Scanner zählen zum Leistungsumfang. Verwaltet wird die Bitdefender Box mit der App Bitdefender Central von einem Mobilgerät aus.

Blickfänger Smart Home

Schon im Vorbeigehen macht das Schaufenster von ONE telecom Frankenberg die Passanten auf das Thema Smart Home aufmerksam. Blickfänger Smart Home

Kunden können direkt im Ladengeschäft bei der Live-Demo in Echtzeit die Möglichkeiten von Smart Home erleben. Der rollende Smart Home Showroom

Mit diesem Anhänger präsentiert ONE telecom Frankenberg das Smart Home live zum Anfassen überall dort, wo potenzielle Kunden sind: bei Stadtfesten und Ausstellungen - oder auch, wie hier - auf dem Parkplatz eines Discounters. Der rollende Smart Home Showroom

Im mobilen Showroom von ONE Telecom sind 20 Aktoren und Sensoren verbaut. Der rollende Smart Home Showroom

Integriert sind unter anderem ein elektronisches Rollo, TV, HiFi-Anlagen und der Router läuft autark, das heißt mit integrierter LTE-SIM-Karte. Um eine Demo zu starten braucht das Team nur Stromanschluss und LTE-Empfang.

"Nach unseren Untersuchungen hat ein durchschnittlicher Haushalt in Mitteleuropa 15 smarte Geräte im Einsatz - Tendenz steigend. Die meisten dieser Geräte können die Anwender nicht wie PCs mit Sicherheitssoftware sichern", so Ciprian Istrate, Vice President Consumer Solutions bei Bitdefender. "Deshalb ist es unverzichtbar, dass auf Netzwerkebene ein vorgelagerter Schutzmechanismus greift. Dann kann jeder die Vorteile von smarten Geräten unbeschwert nutzen."

Alternativen für den Fachhandel

Schade aus Sicht desFachhandels ist, dass er nicht in die Vertriebsbemühungen einbezogen wird. Schließlich könnte er bei der erforderlichen Aufklärungsarbeit mithelfen und dem doch durchaus erklärungsbedürftigen Produkt damit zusätzliche Kunden verschaffen.

Bei F-Secure ist das anders. Auch das finnische Unternehmen hat mit F-Secure Sense eine Security-Hardware für Heimanwender im Portfolio. Deren UVP liegt bei 199 Euro. Neben dem Sicherheits-Router bekommen Käufer auch Lizenzen für 25 herkömmliche Geräte (also Notebooks, Smartphones, Tablets) sowie eine unbegrenzte Anzahl an Smart Home Devices für das erste Jahr. Danach kostet die Verlängerung der Lizenz 10 Euro pro Monat. Der Anschaffungspreis ist also niedriger als bei Bitdefender, dafür sind später die laufenden Kosten etwas höher.

Lesetipp: Was ist was im Smart Home?

Vertrieben wirdF-Secure Sensein Deutschland über Distributoren in den Fach- und Online-Handel sowie in den Retail. Ansatzpunkt ist die These von F-Secure-Forschungsleiter Mikko Hyppönen: "Wird ein Gerät als smart beschrieben, ist es verwundbar." Unterstützung bekam er Anfang Märzdurch die Forderung von Interpol, dass auch Smart-Home-Produkte so geschützt werden sollten, wie das bei Computern heute in der Regel der Fall ist. Laut F-Secure haben dieDDoS-Attacken durch das Mirai-Botnet Ende 2016 gezeigt, wie massiv die Auswirkungen durch schlecht gesicherte smarte Geräte sein können. Damals wurden Millionen Produkte übernommen, indem fest hinterlegte Passwörter durchprobiert wurden.

DasReaper-Botnetging Ende 2017 noch einen Schritt weiter und attackierte zahlreiche bekannteSicherheitslücken in IoT-Geräten. Da deren Firmware nur selten aktualisiert wird, konnte Reaper ebenfalls umfangreiche DDoS-Attacken starten.

Tarnomat und Trutzbox

Zwei weitere Alternativen aus Deutschland werden unter den Namen "Tarnomat" und "Trutzbox" vertrieben. Beide haben ihre Wurzeln im Wunsch, ein Produkt anbieten zu können, das Nutzer vor der permanenten Ausspähung im Netz schützt, ihnen dabei aber die Nutzung aufwändiger und kompliziert zu nutzender Spezialssoftware erspart. Im Gegensatz zu dem ebenfalls nur direkt vertriebenen E-Blocker aus Hamburg, bauen sowohlTarnomatals auch Trutzbox gerade einen indirekten Vertrieb auf.

Bei Tarnomat gehören Schutz der Privatsphäre, Hacker-Abwehr, Verschlüsselung (VPN-Tunnel) und Anti-Geoblocking standardmäßig zum Funktionsumfang. Malware-Schutz lässt sich von Endkunden hinzubuchen. Die Preise für die Hardware beginnen für Endkunden bei 79 Euro. Dazu kommt dann noch eine monatliche Lizenzgebühr ab 7,50 Euro.

DieTrutzboxrichtet sich schon eher an kleine Firmen oder ambitionierte SOHO-Nutzer. Sie kostet für Endkunden 328 Euro, ein WLAN-Modul wird für 32 Euro zusätzlich angeboten. Dafür bietet sie neben Firewall, Anti-Virus, Host Intrusion Prevention und Network Intrusion Prevention auch einen Tracker-Schutz beim Websurfen. Daneben wird ein eigener Audio- und Video-Konferenz-Service, ein eigener Messaging-Service sowie ein eigener E-Mail-Dienst angeboten.

Damit setzt der Anbieter, die Comidio GmbH aus Eltville im Rheingau, zunehmend auf Kunden, die sich für das Eigen-Hosting interessieren - oderwie zum Beispiel Anwaltskanzleienaufgrund von Vorgaben (Stichwort: Privacy by Design) interessieren müssen. Auch für potenzielle OEM-Anbieter warden Lizenzen angeboten, die sich dann auf deren Hardware betreiben lassen.

Lesetipp: 5 Security-Facts, die Sie überraschen werden