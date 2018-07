Der Security-Anbieter Bitdefender konzentriert sich weiter auf MSPs (Managed Service Provider). Dazu hat das rumänische Unternehmen neue Funktionen in "Bitdefender Cloud Security for MSP" integriert. Unter anderem unterstützt die Lösung jetzt zentrales Patch-Management, Endpoint Detection and Response (EDR) sowie Advanced Threat Security auf Basis von Machine Learning und Sandboxing. MSPs sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, ihre Security-Prozesse effektiver und zugleich einfacher zu gestalten.

"Unternehmen benötigen umfassende Sicherheitslösungen der nächsten Generation, die ihnen helfen, immer raffiniertere Ransomware-, Zero-Day-, Fileless- und Hacking-Angriffe zu bekämpfen", erläutert Jose Lopez, Vice President of Global Sales, Service Providers and Technology Licensing bei Bitdefender. "Die Bitdefender MSP Security Suite wurde entwickelt, um genau diesen Anforderungen gerecht zu werden."

Durch das neue Patch-Management sollen sich der Aufwand und die Kosten für Updates reduzieren lassen. So werde das Zeitfenster für anfällige Anwendungen verkürzt. EDR korreliert darüber hinaus die von verschiedenen Systemen gelieferten Informationen, sucht dabei nach ungewöhnlichem Verhalten und sogenannten Indicators of Compromise (IOCs). Das dritte neue Modul, Advanced Threat Security, basiert auf HyperDetect, um Angriffe noch vor ihrer Ausführung zu blockieren, und auf einem Sandbox-Analyzer, der die Erkennung von Angriffen verbessern soll.