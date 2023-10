In Anbetracht der zunehmenden Cyberbedrohungen wird es für Unternehmen immer wichtiger, über aktuelle Gefahren aus dem Internet auf dem Laufenden zu bleibenden. Der Sicherheitsanbieter Bitdefender bietet seinen Kunden und Partnern daher jetzt ebenfalls eine Lösung zur Threat Intelligence an.

Globaler Überblick über die aktuelle Gefahrenlage

"Bitdefender Threat Intelligence basiert auf Millionen global verteilter Sensoren, die kontinuierlich IT-Assets und -Infrastrukturen in den Umgebungen unserer Kunden und Technologiepartner überwachen und so einen vollständigen globalen Überblick über die Gefahrenlage bieten", erläutert Andrei Florescu, Deputy General Manager und Senior Vice President of Products, Bitdefender Business Solutions Group.

Als Zielgruppe nennt Florescu Unternehmen mit einem eigenen Security Operation Center (SOC), aber auch Managed Security Service Provider (MSSP), die ihren Kunden erweiterte Sicherheitsdienste anbieten wollen. Die Verfügbarkeit relevanter, zeitnaher und nutzbarer Risiken und Gefahren sei in allen Bereichen der modernen Cybersicherheit unabdingbar, da die Methoden von Angreifern, Abwehrmaßnahmen zu umgehen, immer vielfältiger werden, so der Sicherheitsexperte.

Bitdefender Threat Intelligence liefert nicht nur Informationen über aktuelle Gefahren, sondern ermöglicht auch dynamische Malware-Analysen. So sollen Risiken früher erkannt und validiert, Alarme priorisiert und die Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorfälle beschleunigt werden.

Bitdefender TI wird über das Cloud-Portal IntelliZone bereitgestellt und verwaltet. Die gesammelten Daten lassen sich auch über APIs (Application Programming Interfaces) und Feeds abrufen und integrieren. Der neue Dienst ist nach Angaben von Bitdefender ab sofort verfügbar.