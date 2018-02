Wie die deutsche Niederlassung in Schwerte mitteilt, hat die Bitdefender S.R.L. mit Hauptsitz in Bukarest Andrew Philpott zum neuen Vice President Enterprise Sales EMEA ernannt. Die Verpflichtung soll das Engagement von Bitdefender für Unternehmenskunden und die kontinuierlichen Expansion im Enterprise-Markt unterstreichen.

Philpott verantwortet die gesamte Wachstumsstrategie im Enterprise-Markt im EMEA Raum. Neben der Expansion des Unternehmens in den Kernmärkten soll er auch den Ausbau der Partnerbeziehungen vorantreiben. Philpott arbeitet von der britischen Niederlassung des Cyber Security-Spezialisten aus und berichtet an Vincent Schiavo, Senior Vice President Worldwide Enterprise Sales and Marketing.

Vertriebsstratege Andrew Philpott bringt langjährige Erfahrung im Bereich Information Security mit und ist seit 1992 im internationalen Vertrieb tätig. In seiner Karriere baute er Vertriebsmannschaften für den EMEA-Raum auf und führte sie. Zu seinen Stationen gehörten Secure Computing, McAfee und zuletzt Forcepoint, wo er als Senior Vice President of Sales EMEA tätig war und die Führungsverantwortung für die Region innehatte.

"In dieser Zeit des intensiven Wachstums freuen wir uns, Andrew Philpott als wichtiges Mitglied unseres Vertriebsteams begrüßen zu dürfen", erklärt Schiavo. "Er wird eine wichtige Rolle bei der Ausweitung unserer Aktivitäten in Europa spielen. Er bringt mehr als 20 Jahre an Führungserfahrung beim Vertrieb von Technologie und Cyber Security mit."

"Mit seinen tiefen Wurzeln im Bereich Forschung und Entwicklung ist Bitdefender hervorragend aufgestellt, um kritische Daten zu schützen, unabhängig davon, wo sich diese befinden", sagt Philpott. "Darüber hinaus adressiert Bitdefender die drängendsten Cyber Security-Probleme in modernen Unternehmen. Ich freue mich darauf, Kunden und Dienstleister bei ihren Herausforderungen in Rechenzentren, bei hybriden Infrastrukturen, und bei der Sicherheit von Endpoints zu unterstützen." (KEW)