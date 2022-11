Bisher konnten bereits Kunden von Ingram Micro in Nordamerika, Großbritannien, Neuseeland und Australien die MSP-Lösungen von Bitdefender bestellen. Ab sofort haben auch Managed Service Provider (MSPs) und Reseller in der DACH-Region über den Cloud Marketplace Zugriff auf die MSP-Sicherheitslösungen. Bestandteil der Partnerschaft zwischen Ingram Micro und Bitdefender ist ausschließlich das MSP-Portfolio von Bitdefender.

Einfache und schnelle Bereitstellung

Die Cybersecurity-Produkte und -Services von Bitdefender richten sich an Managed Service Provider sowie Reseller und versprechen verlässlichen Schutz vor Sicherheitsrisiken, Malware und anderen modernen Bedrohungen. Über den Ingram Micro Cloud Marketplace können die MSP-Sicherheitslösungen gebucht, bereitgestellt und auch monatlich abgerechnet werden. Mit dem Go-to-Market Hub lassen sich Marketing- und Vertriebsunterlagen erstellen, die zur zügigen Markteinführung und Umsatzoptimierung dienen.

Das Portfolio umfasst Unified Endpoint Protection und Analytics, Cloud Security, Advanced Threats Security, Extended Detection and Response (XDR), integrierte Threat Intelligence und mehr. MSP-Partner können mit der Management-Plattform Bitdefender GravityZone via Fernüberwachungs- und Management-Tools die Geschäftsabläufe ihrer Kunden effektiv vor Cyberangriffen schützen und Sicherheitsprozesse automatisieren.

Fortschrittlicher Cyberschutz

"Mit dem zunehmenden Einsatz von Cloud-Anwendungen steigen ebenso die Anforderungen an Cybersecurity-Konzepte", so Atila Kaplan, Director Cloud & Software bei der Ingram Micro Distribution GmbH. "Für Geschäftsabläufe in der Cloud ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese verlässlich geschützt sind. Durch das effektive Zusammenspiel aus Prävention, Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen bieten die MSP-Lösungen von Bitdefender durchgängigen, fortschrittlichen Cyberschutz."

"Mit der Aufschaltung unserer MSP-Security-Lösungen auf den Ingram Micro Cloud Marketplace als einer der größten Cloud-Marktplätze der Branche gewinnen wir breiten Zugang zur Reseller-Landschaft in Deutschland", erklärt Sebastian Back, BDM DACH für Cloud & MSP bei Bitdefender. "Die automatisierten Abläufe des Marketplace erleichtern die Buchung und Vermarktung unserer Lösungen, wodurch sich der Time-to-Value für Kunden deutlich verkürzt."

Weitere Informationen erhalten interessierte Reseller unter diesem E-Mail-Link an sowie bei Bitdefender unter diesem Link.