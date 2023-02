Der IT-Security-Anbieter Bitdefender hat eine erweiterte Version seiner Sicherheitslösung Premium Security Plus vorgestellt. Künftig soll sie Dank der neuen "Digital Identity Protection" auch die digitalen Identitäten der Kunden vor Diebstahl und Missbrauch durch Cyberkriminelle schützen.

Dazu scannt Bitdefender nach eigenen Angaben kontinuierlich soziale Medien, das Internet sowie das Dark Web auf Daten-Leaks und vergleicht die gefundenen Informationen mit denen des Anwenders. Ein persönlicher Health-Score soll dem Kunden auf einen Blick zeigen, wie es um den Schutz seiner digitalen Identitäten steht.

Darüber hinaus gibt Digital Identity Protection dem Nutzer Tipps und Ratschläge, wie er zum Beispiel seine Anmeldeinformationen und Finanzkonten besser vor Cyberkriminellen schützen kann. Zu den weiteren Funktionen von Premium Security Plus gehören ein Passwort-Manager sowie ein VPN-Zugang. Dieser ist jetzt auch in der Lage, einzelne Applikationen in Echtzeit zu priorisieren.

Premium Security Plus kostet monatlich 18 Euro oder jährlich 180 Euro. Es gibt auch eine Version ohne "Plus", die aber nicht über den Schutz digitaler Identitäten verfügt.