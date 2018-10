In den Vergleichstests von AV-Comparatives schneidet die Endpoint Security-Lösung von Bitdefender meist sehr gut ab, doch im Channel war der rumänische IT-Security-Anbieter in den letzten Monaten kaum noch aktiv. Eine der Gründe hierfür war sicherlich der Weggang des Bitdefender-Sales Directors Data Center Security im EMEA-Raum Carsten Böckelmann (nun bei CA) und die Channel Marketing-Managerin DACH-NL Tanja Klein (nun bei TrustBuilder).

Dafür konnte Bitdefender aber den US-Amerikaner Joe Sykora als weltweiten Channel-Chef für sich gewinnen. Und der hat während seiner zehnmonatigen Tätigkeit bei dem rumänischen Security-Anbieter schon einiges bewirkt. So hat er unter anderem ein neues Partnerprogramm ins Leben gerufen. 2016 wurde Bitdefenders Partnerprogramm als eines der besten im Marktsegment "Security Software-Hersteller"von ChannelPartner ausgezeichnet. Grundlage dafür bildete eine Umfrage unter den Resellern des Security-Anbieters.

In Deutschland kümmern sich zwei Channel Account Manager (Markus Zand und Michael Dreesbach) um die 470 aktive Bitdefender-Partner, dabei werden sie von den Distributoren ADN, ISPD und Tim unterstützt.

Data Center-Qualifizierung, Endpoint Security zentral gemanagt

Bitdefender betrachtet sich selbst nicht mehr nur als ein reinen Endpoint-Security-Anbieter sondern hauptsächlich als einen Data Center-Spezialisten. Belegt wird diese Annahme etwa durch die Akquisition des niederländischen Unternehmens RedSocks Security BV. RedSocks bietet Sicherheitsanalysen auf Basis des User-Verhaltens und der Netzwerkvorkommnisse. Die Technologie des niederländischen Anbieters ergänzt Bitdefenders zentrale Data Center-Security-Lösung "GravityZone" um genau die fort noch fehlenden Funktionen.

GravityZone enthält laut Bitdefender eigenentwickelte Machine Learning- und andere NextGen-Security-Mechanismen wie Verhaltensanalysen, Anti-Exploit-Algorithmen sowie eine Sandbox. Damit verspricht der Anbieter, sowohl klassische PCs, als auch mobile Endgeräte, Server, virtuelle Maschinen und Cloud-Instanzen wirksam vor Gefahren aus dem Internet zu schützen. GravityZone wird von einer einheitlichen Administrationsoberfläche aus zentral verwaltet - auf dem Client genügt dafür ein einziger dort installierter Software-Agent.

Managed Security Service Provider im Fokus

Im Gespräch mit ChannelPartner verdeutlichte der weltweite Channel-Chef Joe Sykora die neue Partnerstrategie von Bitdefender. So suche man nun gezielt nach Managed Security Service Providern und nach Resellern, die sich in der Cloud wohl fühlen. Hierfür hat der rumänische Security-Software-Anbieter mit mehreren Cloud-affinen Unternehmen und Hypervisor-Herstellern Technologie-Partnerschaften abgeschlossen, unter anderem mit Citrix, VMware, Nutanix und KVM. Mit den großen Hyperscalern (AWS, Microsoft, Google und Oracle) arbeite man ebenfalls zusammen, so Sykora zu ChannelPartner.

Bitdefender-Reseller erhalten nun die Gelegenheit, bei dem rumänischen Security-Anbieter eine so genannte Data Center-Zertifizierung zu erhalten, was sie dazu berechtigt, alle Rechenzentrumslösungen von Bitdefender zu vertreiben. Dies ist eines der neuen Bestandteile im Partnerprogramm von Bitdefender. Und es gibt noch eine weitere Neuerung: Partner, die ihre Projekte im Partner-Webportal anmelden ("deal registration") erhalten eine höhere Marge - 25 statt wie früher 20 Prozent.