Der rumänische IT-Security-Anbieter Bitdefender erweitert seine Partnerschaft mit dem US-Cloud-Distributor Pax8. Für Managed-Service-Provider und deren Kunden steht ab sofort das gesamte Angebot der Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security Solutions über den Marktplatz von Pax8 bereit, die ihrerseits das Portfolio an EDR-, XDR- und MDR-Lösungen erweitern konnten.

Dienstleistungen für Partner

MSPs bieten über den Cloud-Marketplace die gewünschten Pakete an und ihre Kunden können daraus ohne Mindestbestellwert auswählen. Auf Basis der GravityZone-Plattform bietet Bitdefender Cloud-Sicherheit für physische, virtuelle und Multi-Cloud-Umgebungen durch Endpunktschutz mit Endpoint Detection and Response (EDR) sowie Extended Detection and Response (XDR). Drei verschiedene Service-Levels lassen sich je nach Bedarf durch zusätzliche Dienste flexibel ergänzen. Dabei können Services auch nur monatsweise in gebucht werden.

"Unsere Aufgabe, MSP-Partnern durch einen technologiegestützten Marktplatz einen kontinuierlichen Mehrwert zu erschließen, basiert auf unserer Fähigkeit, die sich ändernden Bedürfnisse und Ansprüche von Unternehmenskunden zu erfüllen", so Ryan Burton, Vice President of Marketplace Vendor Strategy bei Pax8. "Die Erweiterung der Partnerschaft mit Bitdefender hilft unseren Managed Service Providern, die fortschrittlichsten Cybersicherheitslösungen für Threat Prevention, Detection und Response anzubieten, zu skalieren und bei Bedarf um kundenspezifisch angefragte Funktionalitäten zu ergänzen."

"Wir begrüßen die erweiterte Partnerschaft mit Pax8, um dadurch den MSP leistungsstarke Cybersecurity-Produkte und -Dienstleistungen anzubieten", erklärt Richard Tallman, Senior Director, Worldwide MSP and Cloud bei der Bitdefender Business Solutions Group. "Angesichts erweiterter Angriffsflächen stehen Unternehmen vor der Aufgabe, ihren gesamten IT-Footprint von On-Premises- und Multi-Cloud-Umgebungen zu schützen. Zudem treten Gefahren immer häufiger auf und haben schwerwiegendere Konsequenzen."

Weitere Informationen über die von Pax8 und Bitdefender angebotenen Cybersicherheitslösungen gibt es bei Bitdefender unter diesem Link.