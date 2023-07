Die ab sofort gültige Kooperation zwischen Bitdefender und Tarox beinhaltet das komplette Portfolio an IT-Sicherheits-Lösungen für Managed Service Provider. Damit will Bitdefender die Markenpräsenz im Bereich gemanagte IT-Sicherheitsdienste erhöhen. Tarox sei ein im Markt stark positionierter IT-Dienstleister und Distributor mit Beratungshintergrund, so der Security-Spezialist.

Vorteile für alle Seiten

Im Zentrum des Angebots für Managed Service-Provider (MSPs) steht Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security, eine integrierte, mehrstufige effiziente Sicherheitsplattform, die diverse aufeinander abgestimmte Technologien kombiniert. Sie kann dadurch auch Schutz gegen die immer anspruchsvolleren und schwer erkennbaren Angriffsarten - wie beispielsweise Advanced Persistent Threats (APTs) und Ransomware bieten.

"Mit der Tarox AG haben wir einen neuen Partner an unserer Seite, der als Distributor, IT-Dienstleister und Consultant den Markt und seine Anforderungen genau kennt", kommentiert Jörg von der Heydt, Regional Director DACH bei Bitdefender. "Das gilt im Besonderen für das Angebot im Bereich Cybersecurity, mit dem die Tarox den Managed Service Partnern hilft, Unternehmen nicht nur eine ganzheitliche Sicherheit zu bieten, sondern diese Partner auch unterstützt, entsprechende Services zu entwickeln und diese marktreif anzubieten."

"Das Bitdefender-Portfolio für Managed Service Provider hat uns überzeugt und ist ein weiterer wichtiger Baustein für unsere Aufgabe, ganzheitliche IT-Sicherheit zu bieten", sagt Alexander Wiediker, Leiter Cyber Security Solutions bei Tarox. "Nicht nur, weil das Service-Angebot von Bitdefender einen umfassenden, einfachen und sehr flexiblen Schutz bietet, sondern weil uns die Sicherheitsplattformen auch die Möglichkeit geben, für unsere MSP-Partner Mehrwerte zu generieren. Dies wiederum kommt den Kunden unserer MSP-Partner zugute: in Form einer höheren Cyberresilienz."

Näheres über die Produkte der Bitdefender GravityZone Cloud MSP Security findet sich unter diesem Link.

