Das in manchen Bundesländern geplante Verbot von Smartphones an Schulen findet nicht die Zustimmung des Branchenverbands Bitkom. Stattdessen sollen Medienkompetenz vermittelt und digitale Technologien in den Unterricht integriert werden.