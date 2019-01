Seit Anfang 2019 ist Bryan Palma für die Kernprodukte und -dienstleistungen von BlackBerry verantwortlich, die die Grundlage für die IoT-Absicherung im industriellen Umfeld bilden. Diese so genannte EoT (Enterprise of Things) umfasst alle im Unternehmen befindlichen Personen, Prozesse und Endpunkte - von vernetzten Fahrzeugen und intelligenten Lautsprechern bis hin zu Dokumenten, E-Mails und anderen Daten. Palma wird die Teams Technology Solutions, Enterprise Software and Services sowie Mobility Solutions koordinieren und direkt an John Chen, Executive Chairman und CEO von Blackberry, berichten.

Er kommt von Cisco, wo er die vergangenen sechs Jahre als Senior Vice President und General Manager of Customer Experience in Nord- und Südamerika Kunden bei der Entwicklung, dem Aufbau und Betrieb eines globalen Portfolios mit den Bereichen Netzwerk, Sicherheit, Kollaboration, IoT, Rechenzentren und Cloud-Services unterstützte. Vor seiner Tätigkeit bei Cisco war Palma Vice President of Cyber and Security Solutions bei Boeing, wo er für das Portfolio der Cybersicherheitslösungen verantwortlich war. Palma hat einen Bachelor-Abschluss der University of Richmond und einen Master-Abschluss der Fuqua School of Business der Duke University und der University of Maryland.

Lesetipp: DextraData erweitert Management