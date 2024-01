Bei Clicks Creator Keyboard handelt es sich um eine Hülle, die um ein iPhone herum passt und ans untere Ende des Smartphones angeschlossen eine vollständige Tastatur mit physischen Tasten bietet. Laut Cult of Mac ist Clicks Technology ein neues Unternehmen, das kürzlich Pressematerialien für das neue Clicks Creator Keyboard veröffentlicht hat. Dieses soll auf der CES 2024 in Las Vegas (9. bis 12. Februar) offiziell vorgestellt werden. Das etwa elfminütige Youtube-Video vom Mitbegründer des Startups Michael Fisher zeigt viele Details, interessant auch im Vergleich zu älteren Modellen inklusive Handhelds, die ebenfalls noch mit physischer Tastatur kamen.

Clicks vergrößert das iPhone deutlich

So lässt sich das externe Keyboard, welches das iPhone um insgesamt diese Größe verlängert, entweder per USB-C oder Lightning anstecken, je nach Modell. Power bezieht es aus der Batterie des iPhones, soll dabei aber sehr schonend vorgehen. Außerdem verfügt das Keyboard über eine Beleuchtung, die Software-Tastatur des iPhones soll jederzeit per Tastendruck einsetzbar sein. Die Tastatur bietet interessanterweise auch eine Command-Taste wie auf dem Mac, alle Sonderzeichen sind direkt auf den Buttons sichtbar und per Umschaltknopf nutzbar. Außerdem kann man jederzeit über einen Mikrofon-Knopf Siri aktivieren.

Als Vorzüge der physischen im Gegensatz zur virtuellen Tastatur sieht Fisher vor allem, dass dadurch das gesamte Display des iPhones immer sichtbar ist (wogegen die virtuelle Tastatur sehr viel Platz auf dem Bildschirm einnimmt). Außerdem lässt sich die Tastatur von Click Keyboard für Shortcuts nutzen, so etwa Command + Leertaste, um wie auf dem Mac Spotlight aufzurufen, oder Command + H, um direkt auf den Homescreen zu gelangen.

Auch zahlreiche andere Kurzbefehle lassen sich wie unter macOS über die Command-Taste aufrufen, zum Beispiel Command + N für eine neue E-Mail E-Mail-Programm. Ferner hebt Fisher "das gute Gefühl" hervor, haptischen Kontakt mit der Tastatur zu haben und notfalls auch ohne hinzugucken etwas eintippen zu können. Wie gut das auf der doch recht schmalen Tastatur je nach Fingergröße klappt, muss erst mal dahingestellt bleiben. Fisher räumt selbst ein, dass man sich sowohl an die Gesamtgröße des iPhones mit der physischen Tastatur als auch an die Eingabe der Befehle und Worte darauf erst einmal gewöhnen muss.

Zunächst für das iPhone 14 verfügbar

Weitere spannende Fragen beantwortet der Entwickler der physischen Tastatur auf dieser Seite. So etwa unterstützt Clicks for iPhone das Laden über Magsafe, allerdings nicht alle Varianten, daran arbeite man. Bluetooth ist wegen der physischen Verbindung nicht erforderlich, werde aber auch etwa für Airpods nicht gestört. Die Keyboards sind zunächst ab 1. Februar für das iPhone 14 erhältlich, zu einem Preis von 139 Dollar. Bei dieser und allen anderen iPhone-Tastaturen ist zu bedenken, dass diese bisher nur mit dem amerikanischen QWERTY-Layout verfügbar sind, QWERTZ soll in der Zukunft aber auch unterstützt werden, ebenso wie möglicherweise Android-Modelle.

Ab Mitte März soll Clicks for iPhone auch für das iPhone 15 Pro erhältlich sein (zum selben Preis von 139 US-Dollar), fürs iPhone 15 Pro Max im Frühjahr, hier liegt der Preis bei 159 Dollar. Die Tastaturen lassen sich jetzt bereits vorbestellen oder wie im letzteren Fall reservieren. Als Farben stehen gelb und grau-schwarz zur Verfügung. Ein Versand auch beispielsweise nach Deutschland ist offenbar vorgesehen, zusätzliche Kosten fallen mit zumindest 15 Dollar für den Versand an. (Macwelt)