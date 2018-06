Mit den Token können Teilnehmer bereits im Vorfeld der "DISTRIBUTE Blockchain Conference" digitale Produkte des Premium-Medienpartners IDG (Computerwoche, CIO, Channelpartner) erwerben. Während der Veranstaltung lassen sich damit außerdem weitere Goodies und Services finanzieren. Obendrein haben Teilnehmer auch die Möglichkeit, weitere Token hinzuzuverdienen.

Auch nach der Veranstaltung behalten die Token ihren Wert. So können damit z.B. Workshops und Seminare des Blockchain Competence Center teilweise bezahlt werden.

Die DISTRIBUTE ist eine der größten deutschsprachigen Blockchain-Konferenzen. Sie findet am 28. und 29. Juni in Hamburg statt. Erwartet werden bis zu 600 Teilnehmer.

Die Veranstaltung macht neben neuesten Trends und Ideen vor allem konkrete Anwendungen in den Bereichen Energy, IoT, Finance & Insurance, Legal und Logistics erfahrbar. Außerdem werden unterschiedliche Kryptowährungen unter die Lupe genommen und die Dos and Don‘ts eines erfolgreichen ICO aufgezeigt.

Hochkarätige Speaker berichten von ihren Projekterfahrungen, unter anderem: Peter Busch (Bosch Group), Dr. Bernd Dahmen (Kühne & Nagel), Dieter Sellner (Schenker), Michael Kuperberg (Deutsche Bahn), Dr. Michael Merz (Enerchain), Paul Kammerer (Commerzbank), Lukas Schack (TUI Group), Oliver Nägele (Blockchain Helix), Peter Großkopf (solaris Bank), Dr. Lars Brünjes (Cardano) und Zoe Adamovicz von Neufund, das u.a. von Frank Thelen unterstützt wird.

Veranstaltet wird die DISTRIBUTE vom Blockchain Competence Center.

Alle Infos und Tickets finden Interessenten unter www.distribute-conference.com