Es gibt normalerweise zwei Wege, die Werbung zu deaktivieren: Entweder Sie kaufen sich die Bezahlvariante der App, oder Sie nutzen einen Werbeblocker. Auf einem Smartphone geht dies nicht ganz so einfach wie unter Windows, da Apps zum Blocken von Werbung gegen die Richtlinien Googles verstoßen.

Einer der bekanntesten Dienste ist Blokada, den Sie unter Android per APK-Datei installieren. Die App baut nach der Installation ein VPN (Virtual Private Network) auf und leitet den Internetdatenverkehr durch das VPN. Die enthaltene Werbung wird blockiert und damit nicht angezeigt. Nach dem Start von Blokada aktivieren Sie die Funktion „Werbung blockieren“. Anschließend filtert die App die Werbung aus Apps und den besuchten Websites heraus. In unseren Tests hat es in den meisten Fällen funktioniert



(PC-Welt)