Über 100 Bewerbungen hat der IT-Produzent und Distributor Bluechip auf die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze bekommen. Nach einem intensiven Auswahlprozess und zahlreichen Vorstellungsgesprächen treten nun elf junge Menschen ihre Ausbildung bei dem Meuselwitzer Unternehmen an.

Beim Auswahlprozess hat Ausbildungsleiterin Anja Petzold eine zeitliche Diskrepanz im Vergleich zu früheren Jahren ausgemacht: "Wir sind sehr froh, den Auswahlprozess erfolgreich abgeschlossen zu haben. Wir spüren eine deutliche Verschiebung der Bewerbungsphase in Richtung Ausbildungsbeginn. Noch vor wenigen Jahren war es bei Bluechip üblich, die Azubi-Auswahl bis Ostern zu führen", berichtet Petzold.

So stellt die Bluechip-Ausbildungsleiterin auf regionalen Berufsmessen und sogar in den Vorstellungsgesprächen fest, dass viele junge Menschen noch keine klare Orientierung hinsichtlich ihres Berufswunsches haben. Sie empfiehlt daher, Praktika und Berufsorientierungsangebote, wie das IHK-Schülercollege oder den Girls' Day, zu nutzen. "Diese Angebote werden in unserer Region leider häufig noch nicht wahrgenommen, obwohl sie bei der Findung eigener Stärken und Interessen sowie einer konkreten Vorstellung des Berufsbildes sehr hilfreich sind", beklagt Petzold.

Weit entfernte Berufsschulen

Die nun ausgewählten Newcomer beginnen nun ihre Ausbildung in den Berufen Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement oder Büromanagement, IT-System-Elektroniker/in und Fachkraft für Lagerlogistik absolvieren.

Zudem bildet das Unternehmen erstmals wieder zwei junge Menschen für den Beruf "IT-System-Management" aus, welcher für Bluechip die ideale Verbindung zwischen IT-Fachkenntnissen und kaufmännischen Prozessen darstellt.

In den letzten drei Jahren hatte Bluechip vergeblich nach Azubis für diesen Ausbildungsberuf gesucht. Die Zusammenarbeit mit den Berufsschulen findet für die verschiedenen Berufe teilweise länderübergreifend oder an weiter entfernten Orten in Thüringen statt. Nicht jeder Interessent kann zum Schulort pendeln oder er wird durch den Zeitaufwand abgeschreckt.

