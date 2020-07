Der Thüringer Computer-Hersteller Bluechip erweitert sein Portfolio im Midrange- und Highend-Bereich mit einer neuen Server-Linie namens 70000+. Als besonderes Angebot enthalten alle neuen Systeme der SERVERline 70000+ für 36-Monate einen Vor-Ort-Service (8x5). Laut Bluechip eignen sich die neuen Maschinen zum Beispiel als File-, Applikations-, Datenbank- oder Terminal-Server in anspruchsvollen Umgebungen. Außerdem wurden sie teils für Microsoft Azure Stack HCI, Windows Server 2019 Katalog sowie VMware vSAN/vSphere zertifiziert.

Die neuen auf der Intel-Architektur basierenden Server können bis zu 7,5 TByte RAM aufnehmen. Außerdem unterstützen sie die besonders schnellen NVMe-SSDs und bieten zahlreiche Möglichkeiten, um sowohl die Grafik- als auch die Netzwerkleistung an den Bedarf anzupassen. Als Gehäuse stehen Tower sowie zwei Rack-Varianten (1 HE sowie 2 HE) zur Verfügung. Vor ein paar Monaten hat Bluechip außerdem einen neuen Mini-PC vorgestellt, der für den Industriesektor ausgelegt ist.

"Mit den Systemen der SERVERline 70000+ sind wir in der Lage, Intel-basierte Server assemblieren und in kürzester Zeit ausliefern zu können", sagt Jörg Liebl, Produktmanager Server bei Bluechip. Aufbauend auf qualitativ hochwertigen Komponenten und zertifizierten Konfigurationen könne für nahezu jeden Einsatzzweck die passende Hardware-Basis zur Verfügung gestellt werden. Da man von der Qualität der Produkte überzeugt sei, "ist zur Einführung ein dreijähriger Vor-Ort-Service ohne Aufpreis kostenfrei enthalten", so Liebl.

