Vor kurzem erst hat der Thüringer PC-Hersteller Bluechip die Erweiterung seiner Logistik- und Produktionshallen am Stammsitz in Meuselwitz für rund zwei Millionen Euro angekündigt. Nun bringt das Unternehmen ein besonders robustes Notebook im 15-Zoll-Format auf den Markt, das nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert wurde. Das TRAVELline B15W41 soll sich besonders für den Einsatz auf Baustellen, in Werkshallen und anderen staubigen oder heißen Umgebungen eignen.

Dem aus Magnesium und nach Schutzklasse IP54 hergestellten Gehäuse des neuen Modells ist das solide Design anzusehen. Es ist zudem mit einem Tragegriff ausgestattet, so dass es auch ohne zusätzliche Tasche leicht mitgeführt werden kann. Das Full-HD-Display ist entspiegelt. Im Inneren befinden sich ein i5-8265U von Intel mit vier Kernen, der mit 1,6 GHz getaktet ist. Er wird von 8 GByte DDR4-RAM unterstützt. Als Speichermedium verbaut Bluechip eine 256 GByte große SSD. Zusätzlich enthält das Notebook auch ein DVD-Laufwerk.

Zu den Schnittstellen gehören zwei USB-3.1-Ports (Gen 1), einer nach Gen 2, einmal USB Typ C, CRT, COM sowie HDMI-Out, Kopfhörer-Ausgang und ein Eingang für ein Mikrofon. Der LiIon-Akku ermöglicht laut Hersteller eine Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden. Als Betriebssystem ist Windows 10 Pro in 64-Bit vorinstalliert. Die Zertifizierung bedeutet, dass Tastatur und Touchpad sicher vor eindringenden Flüssigkeiten und Spritzwasser sind, während die integrierte SSD vor Erschütterungen geschützt ist. Das neue Modell ist ab sofort in verschiedenen Konfigurationen verfügbar.

