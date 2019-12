Bei Bluechip in Meuselwitz werden bald die Bauarbeiter anrücken: Bis Ende Juli 2020 soll im südlichen Bereich des Unternehmensgeländes eine 4.200 Quadratmeter große Logistikhalle entstehen, die sich dann nahtlos an den vorhandenen Gebäudekomplex anschließt.

Fast zwei Millionen Euro will der Distributor und IT-Fertiger aus Thüringen in die neue Halle investieren. "Dabei werden für die neue Immobilie keine Fördermittel in Anspruch genommen," betont der Vorsitzende des Vorstandes Hubert Wolf. Man wolle alle logistischen Kerntätigkeiten zukünftig am Unternehmensstammsitz konzentrieren, um anstehende Produktions- und Dienstleistungsaufträge in gewohnt hoher Qualität abwickeln zu können und die Produktivität des Unternehmens weiter zu steigern.

