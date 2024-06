Auch wenn Meuselwitz nicht zu den bekanntesten Städten der Republik gehört, ist es doch eine feste Größe auf der IT-Landkarte Deutschlands: Im Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen hat der Distributor und Hersteller von Server-, PC- und Notebooksystemen sowie Cloud-Anbieter Bluechip seinen Firmensitz.

Vertriebschefin Nicole Baudach und Marketingleiterin Amrei Bär liegt der persönliche Kontakt zu den Kunden besonders am Herzen. Daher habe sich das Unternehmen für die Veranstaltung "Bluechip Live 2024" direkt in Meuselwitz entschieden. So können die Partner am 19. September 2024 an einem Tag mit Ansprechpartnern verschiedenster Unternehmensbereiche ins Gespräch zu kommen. Zudem plant Bluechip eine Tour durch die Produktionsstätten.

Handlungsempfehlungen für NIS-2

Unter dem Motto: "IT aus Mitteldeutschland hautnah erleben" erhalten die Gäste so die Möglichkeit, spannende Einblicke in das Produkt- und Dienstleistungsangebot des Unternehmens zu bekommen und sich über neueste Entwicklungen im IT-Markt zu informieren. Dabei soll der Austausch mit Experten zu aktuellen Themen, wie dem effizienzsteigernden Einsatz von KI im Arbeitsalltag oder den Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der EU-Cybersicherheits-Richtlinie "NIS-2", im Fokus stehen.

Daneben bietet sich allen Gästen die Gelegenheit, sich mit den Bluechip-Distributions- und Lösungspartnern zu vernetzen.

