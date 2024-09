Der Meuselwitzer IT-Fertiger und Distributor Bluechip erweitert sein Portfolio um Server mit EPYC-4004-Prozessoren von AMD. Die neuen Entry-Level-Maschinen sind zum Teil bereits im Online-Shop des Thüringer Unternehmens zu finden. Die Palette reicht von Tower-Servern bis zu Rack-Systemen.

Neue Server-Generation

"Mit der Einführung unserer neuen Server-Generation auf Basis der AMD-EPYC-4004-Prozessoren bieten wir unseren Kunden eine leistungsstarke, energieeffiziente und sichere Lösung", begründete Jörg Hempel, Produktmanager Server und Storage bei Bluechip, die Erweiterung.

Zu den größten Vorteilen der AMD-Prozessoren zählte der Manager die höhere Zahl der Kerne, die verbesserte Energieeffizienz sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen. Die EPYC-4004-Prozessoren auf Basis der Zen-4-Architektur haben bis zu 16 Kerne und bis zu 32 Threads. Dazu kommen laut Hempel 128 MByte L3-Cache, DDR5-Speicherunterstützung plus 28 PCIe-5-Lanes.

Damit sollen die neuen Server die bisherigen in puncto Rechenleistung "deutlich" übertreffen, so Hempel. Sie eignen sich nach seiner Aussage unter anderem für den "Einsatz als Virtualisierungsplattform, beispielsweise in Verbindung mit Proxmox VDE".

Interessierte Partner können die neuen SERVERline-Systeme im Online-Konfigurator von Bluechip bereits an ihre Anforderungen anpassen und bestellen.